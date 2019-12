DFCO : quelles pistes pour le mercato d'hiver ?

Pas de match pour le DFCO donc, mais déjà en perspective la reprise de l'entraînement ce lundi 30 décembre, et l'arrivée de la coupe de France le weekend prochain, ce 32e de finale à jouer à Valenciennes (dimanche 5 janvier, 17h15).

Chouiar "pas transférable cet hiver"

Entre-temps, le mercato d'hiver aura ouvert ses portes, avec ces questions, ces incertitudes habituelles : qui va partir ? Qui va rester ? pour l'instant on n'a que des rumeurs, le toile bruisse par exemple de mille rumeurs concernant la pépite dijonnaise, le jeune franco-marocain Mounir Chouiar. Il intéresserait des clubs espagnols selon le site As, le FC Séville et le Celta Vigo notamment, le montant de 10 millions d'euros est même évoqué... fake news ! selon le président Olivier Delcourt : "aucune offre reçue", et Mounir Chouiar "n'est pas transférable cet hiver".

Runarsson vers la sortie ?

Piste un peu plus chaude, celle qui mène à Alex Runarsson, le gardien islandais : il ne joue plus que le rôle de doublure d'Alfred Gomis dans les buts dijonnais depuis le début de la saison, ce ne serait pas étonnant qu'il ait des envies de départ. Mais là encore, d'après Olivier Delcourt, "rien pour l'instant".

Autre dossier : le transfert du capitaine emblématique de Dijon, Julio Tavares vers la Chine, évoqué par quelques sites plus ou moins sérieux : il semble peu probable cet hiver, mais ç'avait failli se faire l'an dernier, alors sait-on jamais ?