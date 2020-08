Reprise de la Ligue 1 : quels enjeux pour le DFCO cette saison 2020-2021 ?

La Ligue 1 de football reprend ses droits samedi 22 août 2020 pour le DFCO, près de six mois après le dernier match joué par les Dijonnais contre Toulouse, au mois de mars, une semaine avant le confinement. La première journée - avancée à cause d'un jeu de quilles comme seul le Covid sait les créer - va opposer les Rouges à l'Angers SCO. Comment s'est passé l'été pour le DFCO ? Quelles sont les forces en présence ? Quels sont les enjeux pour cette saison 2020/2021 ? On fait le point avant le début des hostilités.

Quels enseignements tirer des matchs amicaux ?

La préparation des footballeurs dijonnais, qui a commencé avec la reprise de l'entraînement le 25 juin, a été bien chamboulée par le coronavirus. Un match a dû être décalé, contre Strasbourg, un match a dû être annulé, contre Nîmes. Pour le DFCO, le bilan des matchs amicaux est négatif : une seule victoire, contre le Paris FC (Ligue 2), un match nul contre le FC Sochaux (Ligue 2) et trois défaites contre Strasbourg, Metz et Lens (trois équipes de Ligue 1).

Quel effectif ?

En début d'été, le nouveau directeur sportif du DFCO Peguy Luyindula donnait sa vision du mercato : "L'élément principal, c'est de garder les joueurs qui ont fait que la deuxième partie de championnat a été bonne. Et ensuite, d'amener des gens qui peuvent améliorer l'effectif". Le club ciblait un attaquant, deux milieux et deux défenseurs. Pari tenu ? Petit tour d'horizon des forces en présence.

Pour rappel, le président du DFCO Olivier Delcourt a évoqué pour la saison à venir un budget de fonctionnement total de "48 à 50 millions d'euros".

Objectif maintien... voire plus ?

Pas sûr que le mercato ait changé quelque chose aux objectifs fixés fin juin, lors de la reprise de l'entraînement, avec un seul mot d'ordre : le "maintien". "L'objectif sera de se maintenir le plus vite possible et le mieux possible, rappelait alors le président Delcourt. C'est un grand objectif. Le DFCO est un club qui évoluera toutes les saisons entre la 10e et la 20e place, à nous de tout faire pour être au dessus de la 18e, quitte à faire au dessus de la 15e".

Stéphane Jobard, qui entame sa deuxième saison dans le costume d'entraîneur du DFCO, s'était montré plus ambitieux. "On va garder l'humilité de se battre pour le maintien, mais on va arrêter de s'excuser d'être en Ligue 1, c'est la 5e saison qu'on est là, avait-il annoncé. On a souvent regardé dans le rétroviseur, ce serait bien de regarder devant le capot pour voir jusqu'où on peut aller".

Rester solide à domicile, faire mieux à l'extérieur

Pour atteindre ces objectifs, le DFCO va devoir capitaliser sur ce qui a marché la saison passée. Principal point fort du club : sa solidité à domicile. Au matin de la 1ère journée, Dijon est invaincu en championnat depuis 363 jours à Gaston Gérard. La dernière défaite remonte au 24 août 2019 face aux Girondins de Bordeaux. Depuis, Dijon a un bilan de 6 victoires (dont le PSG, Rennes et Lille) et de 6 matchs nuls (dont l'OM ou Monaco). C'est la plus longue série d'invincibilité en cours en Ligue 1. Pour être tout à fait juste, Dijon a seulement perdu contre le PSG en quart de finale de Coupe de France.

En revanche, si le DFCO veut se faciliter la vie, il faudra faire mieux à l'extérieur. La saison dernière, Dijon s'est imposé une seule fois loin de Gaston Gérard - contre Reims- pour un bilan d'une victoire, trois nuls et dix défaites.

