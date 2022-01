INTERVIEW - DFCO : Quentin Renaud, le nouveau "capo" des Téméraires

Mégaphone en main, debout sur une estrade en bas de la tribune Sud du Stade Gaston Gérard. Depuis septembre 2021, Quentin Renaud, 23 ans, est le "capo" du groupe de supporters du DFCO des Téméraires. Interview dans 100% DFCO, avec celui qui rêve d'un public plus "supporter" et moins "spectateur".

Les supporters qui sont allés au Stade Gaston Gérard cette saison l'ont peut-être vu, ou au moins entendu. Les autres l'ont sûrement découvert dans le dernier numéro du "DFCO Mag". Depuis septembre 2021, Quentin Renaud, 23 ans, est le "capo" de l'historique groupe de supporters des Téméraires, installé dans la tribune Sud du Parc des sports. Le jeune homme, membre du groupe depuis sept ans, chargé de lancer les chants et d'animer la tribune avec son mégaphone, était l'invité de 100% DFCO lundi 24 janvier 2022.

FBB : Quel est le rôle du "capo" ?

Le rôle du "capo", c'est de lancer des chants et de faire vivre la tribune derrière les joueurs. C'est le meilleur rôle, j'adore ça. Je peux lancer les chants que je veux, le but c'est d'animer toute la tribune. On est un groupe de Téméraires, mais le but c'est que toute la tribune Sud se lève pour les pousser.

Comment êtes-vous devenu "capo" ?

J'étais toujours dans les Téméraires, je chantais. Contre Toulouse (fin août 2021, défaite 4-2 NDLR), où on menait 1-0 avant de se faire rejoindre, on était éteints. J'ai commencé à lancer chants avec ma voix. Et à la fin du match, on m'a proposé de devenir capo sur le prochain match.

Quentin Renaud, "capo" des Téméraires depuis septembre 2021 - Vincent Poyer / DFCO Mag

L'idée c'est aussi de rajeunir, de redynamiser ce groupe des Téméraires ?

Exactement, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Le but, c'est que la tribune revive. Les gens qui me connaissent pourront en témoigner, je suis un peu fou. Des fois, je ne reste pas sur mon estrade, je n'hésite pas à monter et descendre l'escalier pour montrer aux gens qu'il faut chanter, qu'il ne faut pas être timide, que personne ne va les juger.

C'est vrai que pour certains matchs, ce n'est pas facile, en plus on a le malheur de retrouver les jauges - contre QRM, ce n'était pas le match le plus plaisant de l'histoire. Et c'est vrai que des fois c'est compliqué de faire chanter tout le monde, ils m'ont donc demandé de rajeunir tout ça et de mettre un peu de folie.

Est-ce que vous avez créé ou repris de nouveaux chants depuis que vous êtes "capo"?

J'essaye de varier un peu les chants. J'en ai surtout repris de ceux que j'entends plutôt à la télé. J'ai repris quelques chants Lyonnais : "Supporters lyonnais ..." et puis les gens répètent. Ou "on chantera seulement pour toi". J'essaye d'innover et que tout le monde me suive sans que ce soit trop compliqué pour que tout le monde puisse me suivre aussi.

Et il n'y a pas que les chants, il y a également des "animations" ...

"Qui ne saute pas n'est pas Dijonnais", j'ai essayé de le lancer après les buts. Et c'est bien parce que toute la tribune joue le jeu, les enfants adorent ça, et ça fait vraiment plaisir.

Avec l'hiver et les jauges, les tribunes sont clairsemées (3000 personnes contre QRM). Ce n'est pas trop décourageant ?

Déjà, ce n'est pas facile en temps normal, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de "spectateurs" à Dijon, ce qui est un peu révoltant pour nous les "supporters". En plus, avec les jauges et le froid, c'est compliqué mais on fait de notre mieux. Le but, c'est vraiment que les joueurs nous entendent.

Pour le prochain match à domicile, le 12 février contre Pau, il n'y aura plus de jauge. C'est un soulagement ?

Il faut que le stade vive. On a connu pendant une bonne année et demi pas mal de galères sur le plan sportif, là on arrive à remonter au classement, on l'occasion d'être compétitifs à Toulouse alors qu'il y a quelques mois personne n'aurait parié dessus. Il faut venir contre Pau, parce que si on veut être barragistes (au moins 5e de L2, NDLR) il faut gagner tous les matchs à la maison, c'est impératif. Venez, les joueurs ont besoin de nous et pour l'instant ils nous le rendent bien !

Les Lingon's Boys, qui ne viennent pas avec les jauges, pourraient faire leur retour dans la Tribune Nord en face de la votre. Vous aimeriez que les deux tribunes se répondent davantage, comme on le voit par exemple à Marseille au Stade Vélodrome ?

Je n'ai jamais compris pourquoi ils ne reprenaient pas notre "aux Armes", qu'on a l'habitude de faire au début des matchs. Le chant "Supporters Lyonnais ..." où les gens répètent, on pourrait le faire entre les groupes. Je trouve ça dommage, alors que nous, souvent, quand leurs chants prennent dans tout le stade et qu'on les entend, on les suit. On est deux groupes différents certes, on a certainement différentes visions du supporter, mais le but c'est qu'on ne fasse qu'un et qu'on pousse les "Rouges".

Est-ce que vous en avez discuté avec les Lingon's Boys ?

Non, je n'ai pas eu l'occasion. C'est possible que je le fasse.