DFCO : Risser et Allagbé avec leurs sélections, "une mauvaise nouvelle mais le club peut être fier"

Comme il n'y a pas de trêve internationale en National, le DFCO se retrouve dans une situation insolite pour son prochain match de championnat, vendredi 8 septembre 2023 contre Villefranche. Les deux gardiens, Robin Risser et Saturnin Allagbé... seront indisponibles. Le premier est appelé pour la première fois avec l'Equipe de France Espoirs, par le nouveau sélectionneur, Thierry Henry. Le second est convoqué avec la sélection du Bénin , dont il est le portier titulaire depuis plusieurs années. Dijon devra faire jouer son troisième gardien, Lenny Montfort. Le club avait pourtant essayé d'anticiper cette situation.

ⓘ Publicité

"Ce n'était pas prévu"

"C'était la bonne nouvelle pour Robin et la mauvaise nouvelle pour nous. Ce n'était pas prévu", a regretté l'entraîneur du DFCO, Benoit Tavenot, après la défaite de son équipe (2-0) à Châteauroux. Cette situation avait été imaginée, mais le club avait tenté de s'en prémunir. "Dès le départ, quand on m'a proposé Robin, j'ai dit ok, mais s'il est sélectionnable, ça ne va pas être possible, précise Tavenot. On savait que Saturnin Allagbé était sélectionnable, donc on ne pouvait pas avoir un numéro un et un numéro deux sélectionnables, c'était impossible".

"Ce n'est pas ce qui était prévu au départ, poursuit l'entraîneur dijonnais. J'avais anticipé la chose, pareil sur le recrutement, j'avais fermé la porte à des joueurs qui doivent partir à la CAN (13 janvier au 11 février 2024, ndlr)". Finalement, dans les négociations pour la venue de Robin Risser, en prêt de Strasbourg, le club s'est laissé convaincre. "Ça concernait la sélection U20, à ce moment-là, raconte l'entraîneur dijonnais. Le joueur et ses représentants s'étaient engagés à ce que Robin n'y aille pas. Aujourd'hui, la donne a changé, parce que c'est la sélection espoirs et on ne peut pas faire autrement".

Benoit Tavenot s'est entretenu avec son portier, expliquant ne pas vouloir le bloquer : "J'ai vu le joueur, je lui ai dit : "Pour toi, c'est une bonne chose. Tu ne nous trahis pas, parce que ça ne concerne pas les U20, mais les Espoirs". Je pense sincèrement qu'il va être numéro deux. Numéro trois ou numéro quatre, on aurait essayé de le récupérer, mais là je ne pense pas". Il espère que son jeune gardien (18 ans), convaincant dans les buts depuis le début de la saison, sortira encore meilleur de cette expérience internationale : "C'est une mauvaise nouvelle, mais le club peut être fier d'avoir un joueur en Espoirs. Qu'il soit performant avant et après sa sélection, qu'il soit libéré mentalement".

L'heure de Lenny Monfort

Benoit Tavenot va donc s'appuyer sur Lenny Montfort, 21 ans, passé par la formation de Lorient, les équipes de jeunes de Saint-Etienne, et la réserve du FC Nantes. Il a signé cet été après un essai concluant de quelques semaines. "On a un troisième gardien qui a signé, qui a un contrat professionnel, qui aspire à faire carrière aussi, et qui fait des choses très intéressantes à l'entraînement, insiste Benoit Tavenot. Ce sera à Lenny de jouer le weekend prochain, j'y vais sans crainte ! Il faut faire avec, je le prends du bon côté".

Lors de sa signature, Montfort était décrit sur le site du DFCO comme un "gardien travailleur, dynamique et rapide, très bon dans le 1 contre 1 et avec un bon jeu au pied". Reste à savoir qui sera le n°4 dans la hiérarchie, celui qui sera présent dans le groupe élargi vendredi prochain, parmi les gardiens de la réserve (Kenzo Vilon Guezo, Jules Stawiecki ou Gabin Eudes). Le National ne permettant que cinq remplaçants sur le banc (mais autorisant cinq remplacements...) pas sûr de toute façon de le voir assis sur le banc.