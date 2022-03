DFCO - Robert Colin, 39 ans de bénévolat pour le foot à Dijon

Quand passion du foot rime avec dévouement acharné. Mardi 15 mars 2022, le DFCO reçoit le Havre pour la 29e journée de Ligue 2. Une cinquantaine de bénévoles fourmilleront dans l'enceinte du Parc des sports, pour accueillir et guider le public, reconnaissables à leurs vestes bleues avec cette inscription dans le dos : "Besoin d'aide?". Parmi eux, Robert Colin. Ce retraité de la Poste est bénévole pour le foot dijonnais depuis 39 ans, d'abord pour le Cercle Dijonnais, puis pour le DFCO - depuis 1998. Comme un symbole, nous le rencontrons dans sa maison, située à quelques dizaines de mètres du Stade des Poussots qui héberge encore pour quelques mois le centre de formation.

"A part président, j'ai un peu tout fait"

Sur la table de la salle à manger, des notes et des classeurs, qu'il délaisse vite pour évoquer ses souvenirs. Sa "carrière" de bénévole débute lors des vacances de Pâques en 1983, lorsqu'il se rend au Cercle Dijonnais pour inscrire son fils au foot. Rapidement, les dirigeants lui demandent de rendre des services, de s'occuper des enfants, d'entraîner une équipe. Il accepte, avec plaisir. Puis les années passent, ses fils montent dans les catégories, Robert Colin prend davantage de responsabilités.

Il s'occupe de la buvette, de la billetterie, de la sécurité, il organise des tournois, devient même intendant du club en charge des tenues et des dotations pour l'ensemble des équipes, des enfants aux séniors. "À part président, j'ai un peu tout fait", plaisante-t-il. "Quand on met le doigt dans l'engrenage ...". Avec la montée en Ligue 2 au début des années 2000, cette fonction d'intendant - comme beaucoup d'autres - est professionnalisée. Mais Robert Colin poursuit son idylle avec le club.

Quelques regrets rétrospectivement, vite dissipés

Quand il regarde trop profondément en arrière, son regard se brouille un peu, sa moustache grisonnante s'affaisse, et sa voix baisse. "J'ai l'impression d'avoir un peu gâché ma vie familiale. Tenir la buvette, les déplacements, ça prenait du temps. J'avais un boulot où j'étais souvent en déplacement. J'ai l'impression d'avoir quelquefois un peu abusé de l'absence. Je pense que chaque bénévole doit se le dire un peu aussi". Marie-Aymée, son épouse, confirme dans un sourire : "C'est vrai que je ne le voyais pas souvent, je travaillais aussi de mon coté. On ne doit pas penser qu'à soit. Lui, ça lui faisait plaisir, je n'allais pas l'empêcher de faire ça". Aujourd'hui, elle est aussi est bénévole au Stade Gaston Gérard pour les matchs du DFCO. La mélancolie s'efface vite, et la passion altruiste reprend le dessus.

"Ne pas faire le match de trop"

En cette année 2022, Robert Colin fête ses 73 ans. Le "responsable de la cour d'honneur" pourrait être lassé, vouloir profiter d'une retraite méritée. Mais non, il apprécie trop ces ambiances de stade, ces sollicitations des autres bénévoles dans le talkie-walkie, ces discussions avec l'équipe de sécurité qui monte la garde. Les accolades des anciens joueurs, les sourires amicaux des supporters et des partenaires, qui défilent depuis des années et le reconnaissent. Il aime encore tellement refaire le monde avant la partie, puis refaire le match en mangeant un morceau après la rencontre avec ses "copains" bénévoles - pour la plupart retraités. "La convivialité, c'est le plus important", répètent Marie-Aymée et Robert de concert.

Jusqu'à quand Robert Colin compte-t-il continuer ? "J'avais dit à mon épouse : 'j'arrête cette année, 40 ans, ça va suffire'". Pourtant, comme depuis 1983 et cette saison encore, les vacances chez la belle-famille en Ariège sont organisées pour ne rater aucun match. "On a beau dire : 'on ne fait plus passer le foot en priorité, c'est plus fort'". Lui et son épousent l'affirment : ils ne feront pas dix ans de plus. Sans se donner de date de fin. "Le jour où je ne me ferai plus plaisir, j'arrêterai. Comme on dit, il ne faut pas faire le match de trop", conclut Robert dans un éclat de rire.

