DFCO : Rose Lavaud prolonge avec l'équipe féminine

L'équipe féminine du DFCO continue de s'activer pour peaufiner son effectif, en prévision de la saison 2020/2021. Après les signatures de Maryne Gignoux et de Salma Amani en début de semaine, le club annonce jeudi 11 juin la prolongation de contrat de Rose Lavaud. Cette attaquante, âgée de 28 ans, a rejoint Dijon à l'été 2019 en provenance des Girondins de Bordeaux. Son bilan : 15 matchs joués et deux buts marqués la saison passée.

Profiter de son expérience

Dans sa carrière, Rose Lavaud, sélectionnée une seule fois en équipe de France, a joué à 183 matchs dans l'élite. "Elle fait partie des joueuses qui connaissent bien la Division 1, confirme l'entraineur de l'équipe féminine Yannick Chandioux sur le site du club. Après un début de saison difficile, elle a trouvé ses marques. Avant l’arrêt de la saison, elle était au top de sa forme. Son état d’esprit fait l’unanimité et c’est une joueuse importante au sein du groupe".

Dans le même communiqué, la joueuse indique qu'elle "se sent bien au DFCO", malgré "un petit goût d’inachevé" : "je pense que nous aurons une solide équipe et qu’on pourra se maintenir plus facilement et surtout se rapprocher un peu plus du milieu de tableau. J’ai hâte de reprendre et de retoucher le ballon".