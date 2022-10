DFCO - Sénou Coulibaly : "On est capables du meilleur comme du pire"

Le DFCO reste sur cinq matchs sans gagner, et bascule de la 11e à la 12e place au classement de Ligue 2, après son nul (0-0) à domicile face au Havre, samedi 1er octobre 2022. Un résultat comme garrot pour stopper l'hémorragie, mais qui n'est pas pleinement rassurant surtout dans le secteur offensif - quatre frappes, zéro cadrées. En revanche, pour la deuxième fois de la saison, la défense n'a pas concédé de but. Le défenseur Sénou Coulibaly (huit matchs joués, six titularisations) est revenu au micro de France Bleu Bourgogne sur la rencontre et évoque les objectifs pour la suite de la saison.

La série de défaites s'arrête. C'est ce que vous retenez ?

C'est le plus important. Peu importe la manière avec laquelle on l'a fait. Une série de quatre défaites, c'est compliqué. Très content d'être ressorti avec ce match nul et surtout un clean-sheet (match sans encaisser de but, NDLR).

Est-ce que vous avez ressenti un certain soulagement dans le vestiaire ?

Pas tellement, parce que ça nous tenait à cœur de gagner. Après, c'est sûr que ça fait du bien, ça sort la tête du seau. C'est un match nul, sans buts encaissés. Après, avec le ballon, offensivement, il faut qu'on fasse mieux pour avancer dans ce championnat.

La défense est décimée, est-ce que ça complique la tâche ?

Il manque pas mal de défenseurs, Zargo (Touré), Cheick (Traoré), Ahmad (Ngouyamsa) et maintenant Chris' (Christopher Rocchia, sorti blessé à la cheville). Il faut bricoler. Didier Ndong est assez polyvalent, il peut jouer à ce poste-là. Il l'a encore montré, il a été très solide. S'il faut bricoler pour arracher un match nul ou une victoire, on prend.

Quel bilan faites-vous après dix journées de Ligue 2 ?

Le bilan, c'est qu'on est capables du meilleur comme du pire, encore une fois. On a super bien commencé, et après on s'est beaucoup essoufflés. Après, difficile de porter un constat immédiat après 10 journées. Je pense qu'il faut réenclencher une dynamique, absolument, avant la trêve de la Coupe du monde, on a commencé contre Le Havre et ça continue dès la semaine prochaine (à Amiens, samedi 8 octobre, NDLR).

Le DFCO est à trois points du premier relégable, et à huit points du leader. Comment vous situez-vous ?

Nous, on joue le haut de tableau. Il faut toujours garder un œil sur ce qu'il se passe en bas, évidemment, mais on joue le haut de tableau, je pense qu'on a les qualités pour. Après, il faut toujours faire plus, tous ces petits détails, ces petites choses qui font qu'on va gagner des matchs et enclencher une série.