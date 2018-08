Dijon, France

Trois matches, trois victoires. Huit buts inscrits, un seul encaissé. Difficile de faire mieux. En ce début de championnat, seul le PSG affiche des meilleures statistiques que le DFCO, c'est dire ! Après Montpellier, Nantes et Nice, c'est l'équipe de Caen qui se dresse ce samedi face à Dijon. "Une équipe solide, athlétique qui a des arguments," confesse Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du DFCO. "C'est une équipe qui fait partie de notre championnat", ajoute le technicien dijonnais.

Caen, une équipe qui fait partie de notre championnat - Olivier Dall'Oglio

Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du DFCO lors de la conférence de presse d'avant match contre Caen © Radio France - Stéphane Parry

Dijon co-leader de la Ligue 1 après trois journées de championnat, forcément ça attire les projecteurs et les caméras. Comment l'équipe vit-elle ce nouveau statut ? "après le match de Nice (victoire 4 à 0, NDLR), les joueurs n'ont pas changé leurs habitudes," note Olivier Dall'Oglio. C'est vrai qu'il y a un engouement médiatique, mais il faut relativiser, on a gagné que trois matches."

On a gagné que trois matches - Olivier Dall'Oglio

Pour cette quatrième rencontre de la saison, tous les voyants sont au vert. L'entraîneur dijonnais peut compter sur un effectif presque au complet. Hormis Kown Chang Hoon et Florent Balmont, toujours indisponibles et Laurent Ciman, la dernière recrue en provenance des Etats-Unis laissée au repos, Olivier Dall'Oglio n'aura que l'embarras du choix au moment de composer sa liste des 18 joueurs qui seront sur la pelouse du stade Gaston Gérard ce samedi. Parmi les jeunes joueurs, on devrait retrouver au milieu de terrain, Enzo Loiodice.

Je prends beaucoup de plaisir à jouer dans cette équipe - Enzo Loiodice

Première conférence de presse d'Enzo Loiodice, 17 ans, formé au club de Dijon © Radio France - Stéphane Parry

Formé au club, Enzo Loiodice est depuis le début du championnat titulaire dans l'équipe dijonnaise. "Le coach me fait confiance, mes coéquipiers me connaissent mieux, j'essaye d'avoir un rôle important dans l'équipe," confie le jeune joueur de 17 ans. Depuis sa première apparition avec les joueurs pros à Bordeaux au mois de mai dernier, Enzo Loiodice n'a plus quitté l'équipe première. Mieux, à Nice, il a délivré une passe décisive. Un début de championnat tambour battant, qui vaut au jeune joueur sa première sélection en équipe de France des moins de 19 ans : "sans prétention, je m'y attendais un peu. C'est mon père qui m'a annoncé la bonne nouvelle. J'en suis très fier. Je ne me pose aucune limite."

Dijon-Caen, ce samedi au stade Gaston Gérard. Coup d'envoi à 20 heures.

