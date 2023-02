DFCO - Stéphane Mangione : "On manque sûrement de relais et de joueurs de caractère"

Le DFCO, 17e de Ligue 2 et toujours dans une position de relégable, reste sur un match nul encourageant (2-2 à Valenciennes) au sein d'une saison très compliquée. C'est dans ce contexte que Stéphane Mangione, entraîneur adjoint du DFCO depuis l'été dernier, et deuxième joueur le plus capé du club (entre 1999 et 2003 puis entre 2004 et 2009), était l'invité de 100% Sport , lundi 27 février 2023. Au menu de sa première interview à la radio depuis son retour en Bourgogne : les résultats, la saison difficile, l'évolution du club. Entre autres !

France Bleu Bourgogne - Qu'est ce qui vous fait espérer pour le maintien ?

Stéphane Mangione - Il y a beaucoup de motifs d'espoir. On va peut-être me trouver trop positif, mais par exemple la saison 2007/2008 du DFCO, j'étais joueur, et on était dans la même situation comptable à la 25e journée. On s'en est sorti, même s'il n'y avait que trois descentes.

On va attaquer les dix derniers matchs bientôt. Il y a des équipes qui vont être un peu plus essoufflées, avec des effectifs plus réduits, avec des calendriers plus compliqués, qui peuvent marquer le pas. C'est à nous d'en profiter. On a la chance de recevoir Rodez et Pau. Pas facile à manœuvrer, mais si on veut se maintenir, on se doit de gagner ces matchs à domicile.

Avez-vous réussi à identifier ce qui ne fonctionne pas cette saison ?

Identifier ... pas tout. Sinon, on verrait les résultats se redresser plus vite. On avait pointé du doigt quelques carences, qu'on avait vu dès le début de la saison. Après, dire que ces premiers résultats (au mois d'août) sont un leurre oui et non, parce qu'on bat Saint-Etienne qui était dernier une bonne partie de la saison. Nîmes, qui est aussi dans la charrette. On fait match nul à Pau et un très bon match à Metz qui était révélateur, mais on n'avait pas battu non plus des équipes de haut de tableau.

Derrière ça, on est tombé dans une spirale négative. On l'explique sur le fait que la constitution d'un effectif n'est pas simple, mais se fait aussi sur un projet de jeu. Le projet de jeu d'Omar Daf est bien identifié, avec des sorties de balle sous pression, avec nos latéraux, d'avoir une certaine qualité technique et un jeu porté vers l'avant. Et aujourd'hui on perd trop de ballons et on est moyen dans les contenus. Les joueurs y mettent du leur, travaillent, ils sont assidus, à l'écoute. Ils sont derrière nous, dans le projet, mais ce n'est pas suffisant durant les 90 minutes.

C'est un problème d'état d'esprit ?

On a des bons garçons, on n'a pas de problèmes dans le vestiaire, comme certains clubs peuvent en rencontrer. Mais ... il y a quelque chose qui m'a marqué. Après la défaite à Bordeaux , au match aller, 1-1, on perd un ballon à la 90e minute, on perd 2-1. C'est notre quatrième défaite d'affilée, on prend un coup derrière la tête. Et je vois les joueurs rentrer aux vestiaires, déçus. Il y a les pizzas et les pâtes, posées, pour qu'ils mangent. Je les vois ouvrir les boîtes, manger. Pour moi, le but ce n'est pas casser des bouteilles et de taper dans les murs pour faire semblant. Mais d'avoir cette déception forte, un peu d'orgueil, un peu de fierté, je les ai sentis fatalistes.

Et je me suis rappelé que Patrice Garande (entraîneur du DFCO la saison dernière) l'avait pointé du doigt quelques fois. Je l'ai trouvé dur avec le club, avec l'équipe. Mais sur certains points, il avait vu juste. Aujourd'hui, on a deux grands leaders dans l'équipe, des relais. Le but ce n'est pas de les cibler, mais on a deux joueurs importants. Les autres sont des bons garçons, des travailleurs, mais plus des suiveurs.

La semaine dernière, dans 100% DFCO , l'ancien milieu Florent Balmont regrettait justement l'absence de cadres qui incarneraient l'identité du club ...

Oui, bien sûr. L'identité du club, ce n'est pas forcément un joueur qui est du cru, mais qui partage les valeurs du club. On est une équipe qui est âgée (la deuxième plus âgée du championnat, 27,2 ans en moyenne, NDLR) mais l'âge n'est pas synonyme d'expérience ou de cadre. On peut être mûr à 25 ans et passif à 35 ans. On a la chance d'avoir Dan' (Daniel Congré) qui a 37 ans, qui est bien actif, et qui est important dans le vestiaire. Mais oui, on manque sûrement de relais et de joueurs de caractère.

Le DFCO a marqué deux buts à Valenciennes, mais restait avant ça sur cinq matchs sans marquer. En tant qu'adjoint, vous avez la charge spécifique des attaquants à l'entraînement. En quoi cela consiste ?

Chaque fin de séance, il y a quinze-vingt minutes consacrées aux joueurs offensifs. On travaille dans leurs zones préférentielles, par rapport aussi à l'adversaire, savoir dans quelles zones ils prennent les buts. On essaye de s'adapter. C'est du pain béni pour les joueurs offensifs. Ça n'a pas toujours existé, et aujourd'hui ça se démocratise.

Sentez-vous des attaquants qui doutent ?

Oui, forcément, quand on n'a pas marqué pendant cinq matchs, le doute s'installe. Le choix devient plus difficile. Ce qui était simple devient compliqué. La cage qui est plus grande devient plus petite. Ce n'est pas simple. Mais ce sont des joueurs qui sont payés pour jouer sous pression, qui font un beau métier. Donc on essaye de dédramatiser, de ne pas tomber dans la sinistrose et de leur donner un maximum de confiance.

On est un staff qui donnons beaucoup d'amour à nos joueurs, beaucoup de confiance, on dialogue énormément. Je ne peux pas les laisser douter et les laisser dans la nasse, c'est impossible.

En 2018, dans une interview , quand on vous demandait ce qui vous avait donné le plus d'émotion dans votre carrière, vous aviez répondu : " Je vais peut-être passer pour un mec égoïste mais c’est marquer des buts". Vos attaquants ont-ils tous cette faim de marquer ?

Certains oui, d'autres non. Un garçon comme Bryan Soumaré, il est pétri de qualités, mais avant qu'il ne frappe, il se passe beaucoup de choses. Il devrait être un peu plus égoïste, lui. Après, un garçon comme Micka (Le Bihan) a le sens du but, Xande (Silva) aussi. Et on a des joueurs un peu plus altruistes. Mais les buts ne doivent pas venir uniquement des joueurs offensifs. On a besoin aussi d'avoir d'autres relais sur le terrain pour décanter les situations.

Vous aviez quitté Dijon comme joueur en 2009. Qu'est ce qui vous a le plus marqué dans l'évolution du club, en revenant l'été dernier?

La globalité. Les infrastructures, la manière dont le club a constitué des pôles de salariés, avec le service communication, le service commercial. Ce n'était pas comme ça avant. En plus, ce sont des personnes saines, tout le monde se connaît. Quand on parle de valeurs familiales ... aujourd'hui si les résultats sont ce qu'ils sont, ça nous embête aussi pour eux. On les voit tous les jours et ils souffrent avec nous.

Donc un grand changement, avec des infrastructures de folie. Notre centre d'entraînement doit faire partie du top 6 en France. On a des conditions exceptionnelles. Le club a bien grandi.

Et pourtant le club est en difficulté depuis plus de trois ans. Comment l'expliquez-vous ?

On ne peut pas tout expliquer. Après, il y a certaines choses que l'on voit. L'après Rudi Garcia, à mon époque, a été difficile à digérer. En 2020, le club a voulu prendre une autre tournure, en changeant un peu les mentalités. En recrutant différemment. Il y avait treize nationalités différentes dans le vestiaire. Aujourd'hui, on est sur la fin des contrats, la fin de cycle de tout ce travail précédent. Et il faudrait se maintenir pour repartir sur des bases solides.

Il n'y a que des personnes saines au club. Gérard Bonneau , qui travaille au recrutement, est en symbiose avec nous sur les profils à recruter et sur l'avenir du club. J'aimerais qu'on puisse se maintenir pour pouvoir avoir du temps pour travailler. Omar le mérite, c'est quelqu'un qui aime bâtir, et le problème c'est que dans le football, en général, on n'a pas beaucoup de temps.

Omar Daf bénéficie toujours de la confiance, réaffirmée plusieurs fois, du président Olivier Delcourt ...

Effectivement. Un grand merci au président. Après, il voit aussi notre travail au quotidien. Il y a beaucoup de travail. Je sais que les gens peuvent se plaindre, et ils ont le droit de ne pas être contents aujourd'hui, puisqu'on est beaucoup jugés sur les résultats. Mais derrière tout ça, il y a du travail, des bases solides pour la suite, malgré nos difficultés actuelles.

