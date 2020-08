DFCO : un match amical contre Auxerre pendant la trêve internationale

Pas de repos pour les braves du DFCO pendant la trêve internationale. Vendredi 4 septembre 2020, les footballeurs dijonnais vont affronter en match amical l'AJ Auxerre (Ligue 2), à 17 heures à Avallon dans l'Yonne. Une manière de peaufiner les réglages et se tester, après deux défaites contre Angers et Lyon lors des deux premiers matchs de championnat. Eric Junior Dina Ebimbe (France) et Jonathan Panzo (Angleterre) seront absents, puisque convoqués avec les Espoirs. On ne sait pour l'instant pas si du public sera autorisé. "Nous vous donnerons plus d'informations prochainement sur cette rencontre", indique le club sur son compte twitter. La Ligue 1 reprend pour les Dijonnais le dimanche 13 septembre (15 heures) à domicile contre Brest, match à vivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne.

Le planning de la semaine pour le DFCO