Terminer l'année civile sur une bonne note. Au moment de se présenter dans la salle de conférence d'avant match, Olivier Dall'Oglio était détendu, lâchant même quelques bons mots. L’entraîneur du DFCO a commencé, comme à son habitude, par faire un état des lieux de son effectif, avant le match contre Angers, ce mercredi à 20h50, au stade Raymond Kopa, en hommage au ballon d'or 1958. Un déplacement à double enjeu pour les Bourguignons : vaincre la malédiction à l'extérieur après 5 défaites d'affilée et s'installer confortablement dans la première partie de tableau.

Dijon, avant-dernier de Ligue 1 à l'extérieur

Les coéquipiers de Florent Balmont, forfait pour le match à cause d'un problème aux adducteurs, ont l'occasion d’enchaîner deux victoires consécutives. Une première depuis mi-novembre. Après leur large succès, la semaine dernière face à Lille (3-0) à domicile, les Rouges se déplacent à Angers pour leur dernier match de l'année.

"Ils ne sont pas dans une bonne passe, analyse Arnold Bouka Moutou, ancien défenseur du SCO. Nous aussi, avons connu ça l'an dernier. Ils vont avoir à cœur de rebondir." Un match piège par excellence. "On a une fâcheuse tendance à relancer les clubs en difficulté, déplore l’entraîneur dijonnais. Ça m'ennuie beaucoup. " Les Bourguignons restent sur une mauvaise série à l'extérieur, 5 défaites consécutives. Pire, ils n'ont gagné qu'un match loin de Gaston Gérard, le 21 octobre dernier contre la lanterne rouge, Metz.

S'installer dans la première partie de tableau

Gaston Gérard est, quasiment, devenu une forteresse imprenable, cette saison. 5 victoires consécutives pour un bilan de 6 succès, 1 nul et 3 défaites. Pour la première fois de leur histoire dans l'élite, les Bourguignons ont l'occasion de passer les fêtes de fin d'année en figurant dans la première moitié de tableau, à condition de battre Angers.

Le DFCO est 9ème actuellement, à égalité de points avec Strasbourg, juste devant, et avec la même différence de buts. "On a connu un début de saison compliqué, analyse Olivier Dall'Oglio. Le calendrier ne nous a pas aidé avec des matches contre les grosses équipes. Mais on a senti qu'on avait une marge de progression. Le problème, c'est que les joueurs qui sont transférés ne deviennent efficaces avec leur nouvelle équipe qu'au bout de quelques semaines."

Mais aujourd'hui, le technicien français se satisfait de la qualité de jeu de son équipe, parmi les plus séduisantes d'après un journaliste présent en conférence de presse. Il retient surtout l'efficacité de son équipe devant le but. "Tout le monde marque, confie Wesley Saïd, double buteur contre Lille. A l'entrainement, on travaille beaucoup. On se motive les uns les autres. Et cette concurrence nous fait progresser." Depuis le début du championnat, neuf joueurs différents ont marqué.

Faire tourner avant la trêve

Plusieurs joueurs sont fatigués par l'accumulation des matches, a expliqué le coach des Rouges. "On sent qu'on est en fin d'année, dit-il. Mais tout le monde est dans la même situation. Si j'ai l'occasion, je ferai quelques petits changements, mais ce n'est pas sûr." Le groupe dijonnais sera presque au complet, ce mercredi, contre Angers. Seuls, Cédric Varrault, qui traîne un pépin à la hanche, et Florent Balmont, blessé aux adducteurs, sont indisponibles. En phase de reprise, Vincent Rüfli, ne sera pas prêt avant janvier.

Les tweets du jour