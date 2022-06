DFCO - L'ailier Walid Nassi, première recrue de l'été

Quelques jours après avoir officialisé le nom de son nouvel entraîneur, Omar Daf, le DFCO annonce dans un communiqué le nom de sa première recrue de l'intersaison, mardi 21 juin 2022. Il s'agit de Walid Nassi, ailier de 21 ans. Le joueur, qui évoluait en Bretagne du côté du Stade Briochin, a signé un contrat de trois ans. La saison dernière, en National, il a disputé 31 matchs pour deux buts et trois passes décisives.

"Une grande qualité de vitesse, il aime prendre la profondeur, mais aussi jouer dans les petits espaces"

"C’est un joueur talentueux que nous allons devoir faire grandir, mais qui va apporter beaucoup d’enthousiasme, explique la cellule de recrutement dijonnaise dans le communiqué publié par le club. Walid possède une grande qualité de vitesse, il aime prendre la profondeur, mais aussi jouer dans les petits espaces. Il a le sens du collectif et est polyvalent".

Sur le site du club, le joueur s'est également exprimé : "Tout a été très vite ! Ce n’est que du bonheur, je prends plaisir sur le terrain, tout en gardant la tête sur les épaules. Mais je n’ai encore rien fait du tout. Je veux beaucoup plus. Du fait de ne pas être passé par un centre de formation, j’ai encore faim de foot et psychologiquement, je suis frais ! […] C’est à moi de prouver que je peux être performant. Je souhaite aller le plus haut possible avec le DFCO".