DFCO - Zargo Touré évoque son rôle de leader : "On secoue tout le monde"

Le DFCO, muet devant le but depuis cinq rencontres, fait du surplace dans les bas-fonds de la Ligue 2. Et pourtant, samedi 18 février 2023, face à Metz sur la pelouse de Gaston-Gérard, Dijon, dominateur mais maladroit, aurait mérité la victoire, plutôt que le 0-0 final. Auteur d'une solide prestation en défense, Zargo Touré s'est arrêté au micro France Bleu Bourgogne après le match. Joueur le plus capé en Ligue 2 dans l'effectif dijonnais (plus de 250 matchs joués, avec Dijon, mais aussi Boulogne, Le Havre et Lorient), il a évoqué le résultat, mais également l'état d'esprit qu'il attend de ses coéquipiers, notamment des plus jeunes.

France Bleu Bourgogne - Zargo, vous avez des regrets après ce match nul ?

Zargo Touré - Déjà, c'était important de ne pas perdre. De casser la série négative. Ce soir, on a joué en équipe. Tout le monde était motivé, c'est important de jouer comme ça tout le reste de la saison.

C'est de bon augure pour la suite ?

Il faut qu'on se remette en cause, savoir qu'on est là pour aider le club. On va tous bosser ensemble, et chercher les résultats.

Pour la première fois en 2023, le DFCO n'encaisse pas de but. La solidité en défense, c'est l'une des satisfactions ?

C'est important aussi, parce qu'il n'y avait pas Daniel (Congré), il n'y avait pas Sénou (Coulibaly). On avait des manques en défense, Didier (Ndong) nous a dépanné. Il a fait un bon match, comme toute l'équipe, on va continuer sur ça.

En attaque, le DFCO n'a plus marqué depuis cinq matchs. Les offensifs sont-ils touchés ?

À chaque fois, on en parle pour les attaquants. Ils sont déçus, on le comprend. C'est à nous de les pousser, de les motiver, et de leur faire prendre confiance. De savoir que, quand ils auront une occasion, ils vont la mettre au fond, pour nous libérer. Quand les attaquants ne marquent pas, ils doutent vite. On le comprend. Même nous, à l'entrainement, parfois on chambre, en leur disant "vous n'allez pas marquer". Mais on est là pour les aider, pour gagner des points.

Vous-même, vous étiez proche de marquer, avec ce retourné acrobatique qui termine au fond, mais refusé pour une main ...

C'est passé vite. Le joueur messin a mis la tête, ça a tapé ma main. Et après j'ai enchaîné, mais je savais que le ballon avait touché ma main. C'est dommage mais bon, je vais travailler à l'entraînement devant le but pour essayer de progresser.

Le DFCO est avant-dernier, le moral des joueurs est-il au plus bas ?

Non, je ne pense pas que le moral soit bas. On est des joueurs professionnels, c'est notre boulot. Chaque jour, on se lève pour aller s'entraîner. Donc, si quelqu'un a le moral un peu bas, je vais le taper (rires). J'ai déjà eu le cas de figure, beaucoup de fois, et dans ce cas-là, je menace ! C'est comme ça. On secoue tout le monde, il y a beaucoup de jeunes aussi. Il faut qu'on arrive tous à aller de l'avant ensemble.

"Secouer" un joueur, ça peut être à double tranchant, devenir contreproductif ?

Non, je ne pense pas. Il y a des manières de le faire. Si tu l'insultes, il va se vexer. Il faut le motiver, pour le pousser. S'il rate une action, il faut le motiver. La prochaine action, il va marquer, il va se retourner vers toi. C'est mon rôle, toujours.

Les autres infos en bref après DFCO - Metz

Omar Daf a expliqué pourquoi Valentin Jacob n'était pas dans le groupe. "Ce qu'il me montre ne me suffit pas pour le moment, raison pour laquelle il n'était pas là. C'est un joueur important, mais j'attends plus de lui. C'est un choix, à lui de nous montrer plus et de nous apporter tout son talent pour nous aider".

n'était pas dans le groupe. "Ce qu'il me montre ne me suffit pas pour le moment, raison pour laquelle il n'était pas là. C'est un joueur important, mais j'attends plus de lui. C'est un choix, à lui de nous montrer plus et de nous apporter tout son talent pour nous aider". Didier Ndong (titulaire) et Bryan Soumaré (entré en cours de jeu) étaient malades cette semaine.

(titulaire) et (entré en cours de jeu) étaient malades cette semaine. Sénou Coulibaly a passé une IRM samedi matin. Sorti blessé contre Saint-Etienne, il est incertain pour le prochain match, le déplacement à Valenciennes samedi 25 février.

a passé une IRM samedi matin. Sorti blessé contre Saint-Etienne, il est incertain pour le prochain match, le déplacement à Valenciennes samedi 25 février. Xande Silva a reçu un prix pour sa célébration de but face à Laval, lors de la victoire 5-0. La récompense (2000 euros) a été offerte au DFCO foot fauteuil.

