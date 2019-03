DFOC - Au cœur des Rouges : "au mois d'août, on se disait qu'on allait vivre une saison exceptionnelle"

Le recrutement dijonnais est-il en cause dans la saison galère que traverse le DFCO ? On serait tenté de répondre oui, mais ce serait vite oublier les espoirs immenses placés dans nos recrues en début de saison.

On a déjà vu pire

Depuis cinq rencontres, ils n'y arrivent pas. Malgré de bonnes choses, malgré des efforts indéniables, il y a un mélange de malchance et de maladresse qui pèse pour l'instant sur le total des points accumulés depuis le début de la saison par les Dijonnais. Alors on peut toujours critiquer, se tourner vers la présidence du club, lui reprocher les échecs de son recrutement, - il y a sans doute des choses à dire à ce sujet - mais ce serait un peu facile. Thomas Jobard, supporter du DFCO et fondateur du site d'info Le Dijon Show, ne pense pas que le mercato soit pour grand chose dans l'échec dijonnais cette saison.

Alors la prochaine étape pour les hommes d'Antoine Kombouaré, ce sera samedi soir, à domicile, à Dijon, face à Reims. Le stade Rémois, imbattable depuis plus de trois mois et qui pointe à la sixième place de la Ligue 1. Encore une tache pas évidente pour le DFCO, qui va devoir prendre son courage à deux mains.

Tiens sur les réseaux le club propose aux supporters de choisir la musique de leurs choix à diffuser dans l'enceinte du stade Gaston-Gérard avant la rencontre, moi j'ai une petite idée, ça devrait motiver un peu les troupes au passage.