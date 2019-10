Diaby-Fadiga licencié de l'OGC Nice après le vol de la montre de Dolberg

Nice, France

"L’OGC Nice ne peut se permettre d’accepter de tels comportements et de passer outre une telle faute." Dans un communiqué, le club annonce ce mardi le licenciement de Lamine Diaby-Fadiga, jeune attaquant de 18 ans formé au Gym, qui a reconnu il y a une semaine être l'auteur du vol de la montre de Kasper Dolberg. Le Danois avait porté plainte et le parquet de Nice avait ouvert une enquête concernant le vol du bijou d'une valeur de 70.000 euros.

"Au-delà de toute considération sportive et financière, l’OGC Nice ne peut se permettre d’accepter de tels comportements et de passer outre une telle faute, peut-on lire sur le communiqué. Il en va de sa crédibilité, de la confiance qui unit tous ses salariés et, plus largement, tous les membres de la famille rouge et noir."

Une rupture de contrat à effet immédiat pour le jeune homme né à Grasse et arrivé au Gym à 13 ans. Lancé par Lucien Favre en Europa Ligue à 16 ans, il avait ensuite montré de belles qualités la saison dernière sous les ordres de Patrick Vieira (six matchs la saison dernière en Ligue 1). Cette saison, il n'était pas apparu dans le groupe, victime d'une entorse à la cheville en avril dernier, il avait dû passer sur la table d'opération.

Selon les informations de L'Equipe, le jeune avant-centre pourrait rebondir très vite au Paris FC, en Ligue 2.