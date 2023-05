Diafra Sakho offre un point mérité et précieux à l'ASNL chez le leader Martigues (1-1)

Diafra Sakho, a permis à l'ASNL d'aller chercher ce lundi soir, un point mérité, chez le leader, Martigues (1-1). Ce but précieux inscrit de la tête par l'ex-messin, permet à l'ASNL de sortir de la zone de relégation , et d'aborder ce vendredi, sa première finale face au Puy à Marcel Picot avec une pression positive.

Deux mi-temps aux antipodes

L'ASNL a offert deux visages lors de cette confrontation avec le premier de la classe, Martigues. Pëndant les 45 premières minutes, les Nancéiens se sont montrés trop discrets et peu entreprenants malgré un adversaire tout aussi timide. Ce but encaissé en première mi-temps a sans doute réveillé les Rouge et Blanc par la suite.

Opération match gratuit pour le match ASNL-Le Puy

Beaucoup plus concernés en seconde période, les hommes de Benoît Predretti ont dominé la formation adverse et les entrées en jeu de Mouazan, Tayot et Sakho, ont davantage changé le visage de l'ASNL. La détermination et la volonté de revenir au score s'est concrétisée par ce but superbe, amené par un centre de Tayot dans les six mètres adverse, pour Sakho, dont la tête plongeante décroisée vient soulager tout le peuple nancéien.

Des regrets

Cette égalisation capitale pour l'ASNL laisse tout de même quelques regrets. Contre une équipe de Martigues peu à l'aise durant toute la rencontre, et notamment dans le second acte, une ASNL plus gourmande aurait pu réaliser un vrai coup. Place maintenant à la venue du Puy, ce vendredi (21h). Dans un stade Marcel Picot plein, les joueurs de l'ASNL savent ce qu'il leur reste à faire.