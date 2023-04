DIAPORAMA - La Coupe de France au Capitole de Toulouse

On a vécu un après-midi exceptionnel ce dimanche à Toulouse. Le TFC a présenté la Coupe de France en fin d'après-midi, devant 20.000 personnes qui ont envahi la place du Capitole. Retour en images.

Un public aux anges

Avec de larges sourires sur les visages, les joueurs du TFC ont d'abord été reçus sur la place par le maire Jean-Luc Moudenc avant de monter salle des illustres. Des balcons, le trophée est passé de main en main. Damien Comolli et Philippe Montanier ont pris la parole avant que les joueurs ne lancent les chants repris par ces milliers de supporters.

Le bus du TFC est arrivé à 18h30. © Radio France - Julien Balidas

Branco Van den Boomen a fait chanter tout le Capitole. © Radio France - Julien Balidas

Les joueurs reçus salle des Illustres

"C'est magnifique. On vit des moments extraordinaires. Je pense qu'ils auraient pu remplir deux fois la place du Capitole. Cela montre que l'engouement autour de nous est exceptionnel. C'est beau. L'orage est passé, maintenant c'est le soleil qui est là pour les supporters", confiait le défenseur Anthony Rouault au micro de France Bleu Occitanie.

"Un sentiment de fierté. Je ne réalise pas encore je crois. Même quand on fait nos courses, ça nous reconnait de plus en plus. On sent le soutien de la ville entière, pas simplement les amateurs de football", enchaînait Moussa Diarra.

Anthony Rouault et un jeune supporter. © Radio France - Julien Balidas

Le Chilien Gabriel Suazo. © Radio France - Julien Balidas

Farès Chaïbi au micro de France Bleu Occitanie. © Radio France - Julien Balidas

Le gardien de l'épopée en Coupe, Kjetil Haug. © Radio France - Julien Balidas

Le capitaine Brecht Dejaegere. © Radio France - Julien Balidas

Photo de famille

Le TFC a écrit sans doute ce samedi 29 avril la plus belle page de son histoire. Une victoire en Coupe de France qui permettra de jouer le Trophée des Champions au début du mois d'août puis la Ligue Europa, dont le tirage aura lieu le 31 août.

La photo de famille. © Radio France - Julien Balidas