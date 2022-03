VIDEO - Didier Deschamps : "l'histoire de Jonathan Clauss est très belle"

Clauss ne devra "pas jouer avec le frein à main"

L'un des moments marquants de la liste de Didier Deschamps pour ce rassemblement, c'est la première convocation du latéral droit du RC Lens, Jonathan Clauss. Son club a relayé sur ses réseaux sociaux une vidéo de l'Alsacien, entouré par ses coéquipiers au moment de l'annonce. Des images que Didier Deschamps n'a pas pu éviter : "Ce sont des moments d'émotion, de bonheur, partagés avec les personnes qui sont au quotidien avec Jonathan. Son histoire est très belle, mais ce n'est pas pour ça qu'il est en équipe de France et je lui en ai parlé hier. Il a un registre dans lequel il est intéressant, par son volume de jeu et sa capacité technique. Sur le plan défensif, comme l'a dit son entraîneur, il a des progrès à faire. Mais il fait partie de l'équipe de France et lorsqu'il va être sur la pelouse, il devra être le plus naturel possible et de ne pas jouer avec le frein à main. (A Marseille et/ou à Lille), il pourra mettre le pied sur le terrain et devenir international."

Le sélectionneur défend Pavard

Un autre Nordiste avait déjà fait une entrée inattendue chez les Bleus quelques années plutôt. Moins d'un an après sa première sélection, Benjamin Pavard était devenu champion du monde. Pas sureprenant pour Deschamps, qui regrette les critiques récurrentes à l'égard du défenseur formé au LOSC : "Tout le monde ne le suivait peut être pas non plus comme moi. Aujourd'hui, même après ce qu'il a fait, il y en a quand même encore qui remettent en cause le niveau de Benjamin, alors qu'il est au Bayern de Munich et qu'il joue. La première fois qu'on vient en équipe de France, ça change des choses. Déjà, parce que les joueurs sont catalogués "international" et donc à vie. Mais par rapport au public, aux partenaires, aux adversaires, aux médias, il y a une exigence qui est certainement plus élevée. "

Il n'y a pas de lassitude, sinon je ne serais pas là

La pression du résultat, le sélectionneur la connaît. En août prochain, il fêtera ses dix ans à la tête des Bleus. "Il n'y a pas de lassitude, sinon je ne serais pas là. C'est essentiel de garder la même passion, la même énergie et la même détermination. Après, il ne faut pas nier l'évidence : si je suis là, c'est parce que l'équipe de France a obtenu de bons, voire de très bons résultats. Au départ, en 2012, je ne me projette jamais sur le moyen terme ou le long terme parce que dans cette vie d'entraîneur ou de sélectionneur, c'est plus du court terme à gérer. Et je ne rêvais pas, je n'imaginais pas (une telle longévité)."

Didier Deschamps est le sélectionneur qui a dirigé le plus de matches à la tête de l'équipe de France (124), loin devant Raymond Domenech (79) et Michel Hidalgo (75). Il affiche un bilan de 81 victoires, 25 nuls et 18 défaites.

20 ans pour le stade Didier Deschamps d'Halluin

Le sélectionneur se rendre au stade Pierre Mauroy, le mardi 29 mars pour le match de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Mais il connaît déjà la région ! Il y a quelques années, un stade à son nom avait été inauguré à Halluin, dans le Nord : "C'était avec grand plaisir, je m'étais rendu sur place pour l'inauguration, il y a 20 ans ! Je ne me rappelle pas de tous les détails... Mais c'était un moment de partage et aussi une fierté, un honneur pour moi à ce moment-là. On m'a tellement demandé, surtout après le succès en 2018, de mettre mon nom sur différentes infrastructures sportives... A Halluin, c'est la seule exception, car pour toutes les autres demandes, je ne veux pas banaliser. Je n'ai pas envie, par respect, de les accumuler pour les accumuler. Même si je peux comprendre que ça représente quelque chose pour les personnes, je ne cherche pas à avoir mon nom à droite, à gauche."

Deux autres stades seulement portent le nom du sélectionneur en France : à Bayonne, son lieu de naissance, et au Cap d'Ail.