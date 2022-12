Coupe du monde : "Didier Deschamps a un talent fou", selon Elie Baup, l'ancien entraîneur du TFC

Elie Baup était l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi 15 décembre à 8h. L'ancien entraîneur de l'OM, de Saint Etienne et du TFC savoure la victoire des Bleus face au Maroc en demi-finale du Mondial et "le talent" fou de leur coach. Interview.

France Bleu Occitanie : C'est une belle victoire non ?

C'est une histoire incroyable pour ce groupe. On pensait au départ que se qualifier, c'était rare quand on était champion du monde... Et nos Bleus sont en finale ! Alors que je rappelle que ce groupe avait sept absents au départ. Il ont su trouver une unité, une force. On est derrière eux et c'était un super moment hier !

Que retenez-vous de ce match historique et inédit face au Maroc ?

Quatre finale de Coupe du monde en 24 ans pour le foot français déjà c'est incroyable ! Il y a beaucoup de joueurs, des jeunes, donc on a une bonne formation française, qui perdure. Et c'est tout à l'honneur de tous ceux qui travaillent dans le foot, les éducateurs. Et puis on a des supers joueurs, talentueux. Ils ne sont pas tous au même niveau, mais ils font avancer le groupe vers la gagne. Et c'est ce qu'insuffle bien sûr Didier Deschamps. Il a la gagne, un talent fou. Il a fait des changements quand c'était compliqué en faisant rentrer Marcus Thuram et le match a eu une autre allure. Et au final, il y a la victoire !

Walid Regragui, le coach marocain, a porté le Maroc. Cette équipe a donné du fil à retordre aux Bleus. C'est un magicien ?

Oui, il a fait un gros travail. C'est la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi finale. C'est un meneur d'hommes, il est proche de ses joueurs. Humainement il est super, ses joueurs le suivent. Il faut évidemment le féliciter et dire que la troisième place est en jeu. Ce serait très beau que le Maroc soit sur le podium.

On va donc avoir une finale France-Argentine ce dimanche 18 décembre 2022. Quel est le plus important pour les Bleus avant cette finale ?

Dès demain, les joueurs vont se mettre en "mode finale". Vous avez vu qu'au dernier moment Dayot Upamecano et Adrien Rabiot étaient malades pour le match contre le Maroc, donc il faut être méfiant ; on ne sait pas ce qu'il peut se passer. En sachant que c'est tout un groupe. Hier, Konaté, Fofana ont été bons. Il faut mobiliser tout le monde, être prêt au moment venu. Après, en face, il y a Lionel Messi qui rêve de ce titre suprême , de cette couronne, qu'il n'a jamais eu. Et toute l'Argentine rêve aussi de le voir champion du monde.

Mais les Bleus sont champions en titre. Ont-ils un petit avantage ?

Non, sur un match comme ça il n'y a pas d'avantage. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreux cadres, comme Lloris, Giroud et Griezmann qui est sans doute l'homme de ce Mondial. Il fait tout : organisateur, récupérateur, passeur. Et ils ont l'expérience de la Coupe du monde en Russie et ce sera un avantage dans des moments difficiles du match.

Un pronostic ?

Je vois la France gagner 2-1 !