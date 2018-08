Après avoir remporté la Coupe du monde 2018 cet été en Russie, Didier Deschamps est l'invité exceptionnel de Stade Bleu ce dimanche 2 septembre. Le sélectionneur de l'équipe de France de football va s'entretenir avec Jacques Vendroux et répondra aux questions des internautes de France Bleu.

Stade Bleu fait sa rentrée. Et pour la première de la saison, l'émission accueille un invité exceptionnel du monde du football : Didier Deschamps répondra aux questions de Jacques Vendroux, le patron des sports de Radio France, et des internautes ce dimanche 2 septembre 2018 à partir de 19h.

Après avoir permis à la France de remporter la deuxième Coupe du monde de son histoire en battant la Croatie en finale (4-2) le 15 juillet 2018, le sélectionneur des Bleus répondra également aux questions des internautes sélectionnées par France Bleu.

Champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000 en tant que capitaine, Didier Deschamps est devenu le troisième homme sacré en tant que joueur et sélectionneur, après Mario Zagallo (Brésil) et Franz Beckenbauer (Allemagne).

► Posez vos questions sur la page Facebook de France Bleu où certaines seront sélectionnées pour être posées à Didier Deschamps.

"DD" communiquera ce jeudi 30 août à 14h la liste des joueurs retenus pour les matches de la Ligue des Nations en Allemagne (jeudi 6 septembre) et face aux Pays-Bas (dimanche 9 septembre).