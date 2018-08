Il a pris le temps de s'exprimer longuement. En marge de l'annonce jeudi des 23 Bleus retenus pour les matches de la Ligue des Nations en Allemagne (jeudi 6 septembre) et face aux Pays-Bas (dimanche 9 septembre), Didier Deschamps s’est confié à France Bleu au micro de Jacques Vendroux, le patron des sports. de Radio France.

Le sélectionneur de l'équipe de France est revenu sur l'écart de conduite de son capitaine Hugo Lloris : "Ça m'a contrarié pour lui". Arrêté à Londres pour conduite en état d'ivresse la semaine passée, le capitaine des Bleus fait bien partie de la liste des 23 pour les deux prochains matches.

"Je ne veux pas minimiser"

Après l'avoir eu au téléphone, "DD" l'assure : "En tant que que joueur, homme, père de famille, il assume et il regrette bien évidemment. Il a fait se excuses".

Et d'ajouter : "Je ne veux pas minimiser, il a conscience de ça, amis forcément ça marque car c'est quelqu'un qui est respectueux qui a des valeurs." Avant de conclure : "Ça ne devrait pas arriver mais ça peut arriver".

Après avoir permis à la France de remporter la deuxième Coupe du monde de son histoire en battant la Croatie en finale (4-2) le 15 juillet 2018, le sélectionneur des Bleus est l’invité de Stade Bleu ce dimanche 2 septembre à partir de 19h.

Champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000 en tant que capitaine, Didier Deschamps est devenu le troisième homme sacré en tant que joueur et sélectionneur, après Mario Zagallo (Brésil) et Franz Beckenbauer (Allemagne).