Didier Deschamps sur Camavinga : "Quand il est sur le terrain, ça se ressent"

Avant même ses dix-huit ans, Eduardo Camavinga pourrait connaître sa première sélection avec l'équipe de France à l'occasion des matchs face à la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre) dans le cadre de la Ligue des Nations. Le milieu de terrain rennais pallie l'absence de Paul Pogba, diagnostiqué positif au Covid-19 cette semaine.

Interrogé sur son choix, Didier Deschamps, dont l'adjoint Guy Stéphan est le père du coach rennais Julien Stéphan, a dit tout le bien qu'il pensait d'Eduardo Camavinga : "Je connais bien son entraîneur, et mon adjoint Guy le connaît encore mieux (rires), donc là évidemment on aura les infos il n'y aura pas de filtres ! Mais ce n'est pas pour ça qu'il est là. Ca arrive peut-être tôt, mais tôt ou tard il serait venu. La situation a fait qu'il y a eu le forfait de Pogba et d'autres absences au milieu de terrain, donc il sera avec nous. Ce qu'il est capable de faire, et ce qu'il a fait la saison dernière, en terme de personnalité... Quand il est sur le terrain, ça se ressent. L'équipe de Rennes, quand il est là et quand il n'est pas là c'est pas la même non plus, malgré son jeune âge. Il a une influence, il est capable de faire beaucoup de choses à son jeune âge. Il faudra être vigilant mais il a un potentiel qui l'amènera à faire partie intégrante de cette équipe tôt ou tard. Ca vient peut-être tôt, peut-être très tôt... C'est la situation, je le répète, mais c'est un plaisir de l'avoir avec nous pour ce rassemblement."

S'il était titulaire ou s'il venait à entrer en jeu lors d'une des deux rencontres des Bleus, Eduardo Camavinga deviendrait le premier joueur mineur à porter le maillot de la sélection depuis René Gérard en 1932.