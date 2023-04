Affaire Galtier : "On est autorisé à parler" assure Didier Digard

S'il préfèrerait évidemment se concentrer sur le terrain et la préparation de ce match capital face au FC Bâle jeudi en quart de finale retour d'Europa Conférence League, Didier Digard est invariablement rattrapé par l'actualité extra-sportive depuis une semaine.

En plus de "l'affaire Galtier", qui prend un tour judiciaire ces dernières heures avec plusieurs salariés de l'OGC Nice interrogés dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Nice, les pouvoirs publics sont venus mettre de l'huile sur le feu avec cet arrêté ministériel lunaire pour interdire le déplacement des supporters suisses , à moins de 48 heures du match.

"Il y aura 30.000 Niçois et c'est ce que je veux retenir," a sobrement commenté ce mercredi Didier Digard, qui ne sent pas que l'affaire Galtier perturbe son vestiaire. "Peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas, mais je ne sens pas du tout les joueurs qui s'éparpillent. Je ne parle de cette affaire qu'aux conférences de presse parce que dans le vestiaire, ce n'est plus un sujet de discussion. C'est peut-être dans certaines têtes mais on n'en parle plus parce que c'est la justice qui doit s'en saisir."

"On est autorisé à parler sur l'affaire Galtier"

"D'un point de vue personnel, ça me permet de prendre du recul. On est souvent la tête dans le guidon avec le football et là, ce contexte me paraît de me rendre compte de la chance que j'ai de diriger cette équipe. Je ne suis pas à la place de mes joueurs, mais ça m'embêterait de savoir que mes joueurs sont perturbés par ce contexte. On est autorisé à parler, il n'y a pas d'interdiction. Le problème, c'est que vous les journalistes, vous voulez résoudre l'enquête avant la justice. Moi je n'ai rien à vous dire de particulier pour répondre à des "on dit" ou des "on a entendu que". Il faut laisser faire la justice."

On a quand même parlé foot avec la perspective de se qualifier jeudi pour la première demi-finale européenne de l'histoire du club. "Je ressens beaucoup d'excitation depuis le début de semaine, on sent de l'implication à l'entraînement, on a vraiment hâte de le vivre. Je pense qu'on avait réussi à pas trop mal évacuer ce match jusqu'à Brest, mais depuis le match à Brest on sent que ça y est on est dedans."

Pépé peut-être de retour

Le coach a également fait le point sur les absents et les éventuels retours pour affronter les Suisses. "Viti (adducteurs) et Alexis Beka-Beka (psoas) sont forfaits. Lotomba (cheville), Diop (genou) et Atal (ischios) sont en phase de réathletisation. Ce sera surement trop compliqué pour demain. Il y'a une réflexion sur Nico (Pépé) qui a fait preuve d'un état d'esprit remarquable. La question se posera en fin de séance ce (mardi) soir."