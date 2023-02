Didier Digard : "Beka Beka est venu me voir pour me dire qu'il ne lâcherait pas"

Duel d'invaincus samedi à l'Allianz Riviera. En tout cas sur le banc. Et en Ligue 1. Depuis 13 matchs pour Will Still, entraîneur du Stade de Reims depuis le 15 octobre. Didier Digard en est à six rencontres. Avec cette série de quatre victoires de suite. Une série entamée après le nul 0-0 au match aller il y a à peine un mois.

"Cela ne facilite pas la préparation du match de les rejouer aussi vite," relativise Didier Digard. "Il s'est écoulé pas mal de rencontres entre temps. Nous on a à cœur de continuer notre série donc ça ne laisse pas beaucoup de place à celle de Reims. On a envie de continuer sur notre progression. Mais la démarche première c'est de continuer la nôtre. Impossible de rentrer sur le terrain en pensant qu'on peut perdre."

Beka Beka loué pour son état d'esprit

Pour affronter ces Rémois en forme, Digard peut compter sur un milieu de terrain très fourni. Où Youssouf Ndayishimiye est venu remplacer Lemina et où le duo Thuram - Ramsey ne laisse que des miettes à la concurrence. "La concurrence est la chose la plus positive dans le football, c'est ce qui permet d'avoir des entraînement très intenses. Les joueurs sortis du banc ont toujours été très convaincant ça prouve qu'il n'y a pas d'état d'âme. On est exactement dans ce qu'on veut faire."

Parmi les joueurs qui subissent cette concurrence, le jeune Alexis Beka Beka, arrivé l'été dernier pour 12 millions d'euros et qui reste cantonné au banc depuis l'arrivée de Digard. "J'aimerais vraiment souligner l'état d'esprit qu'il a. Par ses entraînement il tire le groupe vers le haut. Il a tout mon respect et on admiration. Aux yeux du public, il n'a pas la valeur qu'il a eu sein du groupe. C'est un poste où il y a énormément de concurrence et où les joueurs sont performants. On ne veut pas tout chambouler. On a eu une discussion la semaine dernière. C'est lui qui a pris les devants pour me dire qu'il comprenait la situation par rapport à la dynamique et c'est lui qui nous a dit qu'il ne lâcherai pas. Il sent qu'il progresse et que les entraînements le font avancer. Ce que j'espère c'est qu'il pourra le démontrer."