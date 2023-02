Didier Digard confirmé jusqu'en fin de saison sur le banc de l'OGC Nice

C'est un signal fort avant ce derby de la Côte d'Azur contre Monaco dimanche. Nommé jusqu'à nouvel ordre début janvier pour relever un OGC Nice qui allait dans le mur, Didier Digard a reçu l'assurance cette semaine qu'il serait sur le banc jusqu'en fin de saison.

"Oui effectivement c'est la discussion qu'on a eu cette semaine pour continuer ensemble jusqu'en fin de saison pour faire avancer ce groupe le plus possible," confirme ce vendredi midi Didier Digard en conférence de presse. "C'est une satisfaction de voir le public heureux et les joueurs progresser. Pour moi ça ne changera rien. Que je soit là pour 5 matchs ou 5 ans je fais toujours mon travail de la même manière. On a décidé de foncer tout droit avec mon groupe et on verra où on sera quand on relèvera la tête."