"Le plus satisfaisant c'est de voir les gens heureux" pour Didier Digard

Le grand écart entre Lucien Favre et Didier Digard ne se mesure pas que sur le terrain. Les conférences de presse marquent aussi la rupture entre le Suisse et le Normand. Quand le premier se perdait dans des non-dits et des silences qui traduisaient son malaise, le second tranche par son naturel et son franc-parler, qui transforment ce passage obligé en véritable rendez-vous. Sans langue de bois, avec beaucoup de sincérité, le nouvel entraîneur du Gym est resté près d'une demi-heure face aux médias pour balayer l'actu du club et la sienne.

Ajaccio

"Ajaccio n'est pas une petite équipe Il n'y a que des matchs compliqués en Ligue 1. Le favori c'est toujours celui qui est devant l'autre au classement. C'est un mot qui ne veut pas dire grand chose. Le plus dangereux de leur côté c'est l'envie de se sortir de cette situation. Ils n'ont pas rendu les armes. Il y a forcément cette notion de "derby" et ils vont vouloir bien figurer."

Le rôle du staff

"Finalement je ne fais pas grand chose ! Je donne des orientations et c'est mon staff qui mène les séances d'entraînement. Je les laisse s'exprimer et ça me permet d'avoir du recul. On fait tout, tous ensemble. J'ai entièrement confiance en eux. Je ne suis pas dans le contrôle en eux."

La bonne dynamique

"Cette série ne change rien pour nous. Pour vous peut-être mais nous on reste les mêmes. Il faut être hermétique à ce qui se passe. Ne pas penser ou supposer. On ne peut pas se relâcher ou se reposer sur ce qu'on a fait de bien. J'ai l'impression que vous avez presqu'oublié ce qui s'était moins bien passé avant."

"Quand on fait une série comme ça on est obligé de se mettre à regarder le classement mais il ne faut pas se mettre une pression démesurée parce qu'il reste 48 points à distribuer. Bien évidemment qu'on est attendu. Aujourd'hui on est plus tourné vers l'offensive, on arrive à enlever de la tête des joueurs l'idée de pas prendre de but. Ce qu'on veut surtout c'est marquer."

Le plaisir comme maître mot

"Le plus satisfaisant c'est de voir les gens heureux. J'espère pouvoir attirer du monde au stade. J'ai vu des joueurs se comporter comme des enfants. Ils n'avaient pas encore connu le vrai Nice. C'était un immense bonheur de voir les supporters à 2h du matin. J'ai la chance d'avoir choisi mon métier, qui est une passion. Le plaisir est dominant, essentiel. Mon style ? J'ai besoin de me sentir bien donc je m'habille comme j'aime. Je ne joue pas un rôle ou autre personnage."

Le métier d'entraineur

"Je n'ai pas senti venir la vocation. J'ai toujours été passionné par le foot et la tactique mais quand j'ai arrêté le foot j'ai senti un besoin de couper et de me concentrer à ma famille, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de me fixer de nouveaux objectifs de vie. Aujourd'hui ce métier joue énormément sur ma vie familiale donc avant d'accepter les choses j'en parle avec elle. C'est important d'être bien entouré, par mes proches et par mon staff. Je n'ai pas de plan dans ce métier mais mon seul réel objectif c'est d'intégrer la session d'avril pour passer le diplôme."