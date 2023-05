Didier Digard : "Les mots de Khephren sont une bonne chose, on est libre de parler"

On compte les jours avant la fin de saison. Et les journées de Ligue 1. Il n'en reste que trois avant de refermer cette saison décevante. Et le premier amène Toulouse à l'Allianz Riviera dimanche. "J'aime bien ce que propose cette équipe," évalue Didier Digard. "Avec un projet ambitieux qui leur a permis de se maintenir assez facilement. Ils font une très bonne saison et ça va être un match très intéressant."

Un match qui intervient après la bouillie de football proposée à Strasbourg par les Aiglons. "Quand on fait ce genre de matchs on a hâte de voir la réaction de l'équipe. Dans ces moment-là soit on responsabilise les joueurs, soit on change tout. Quand on a une analyse plus profonde on se dit que c'est arrivé une fois en 23 matchs. Cette semaine a été bonne à l'entraînement." Justement, l'absence d'enjeu sportif pourrait inciter à exiger moins d'intensité lors des séances. Mais ce n'est pas le genre de la maison. "On n'a absolument rien changé sur les séances. Il faut que ce groupe soit le plus prêt possible à attaquer la saison prochaine. Et donc de finir le mieux possible."

L'affaire Galtier a beaucoup pesé sur le groupe

La même intensité, la même exigence, alors que l'aventure n'est pas certaine de se poursuivre avec lui sur le banc. "Moi je prend du recul et je me dis que ce n'était pas prévu de prendre cette équipe cette saison. Personnellement on n'est pas venu me dire quoi que ce soit. On a tout vécu. C'est une bonne chose quand on est en apprentissage. Après notre saison cyclique a pu être difficilement perçu de l'extérieur."

Une aventure marquée par cette affaire Galtier, qui aura bien alourdi l'atmosphère ces dernières semaines. La police judiciaire était encore présente cette semaine au centre d'entraînement. Et Khephren Thuram a été le premier Aiglon à s'exprimer dimanche dernier sur Canal +, se disant perturber par le silence de certaines personnes au club qui pourrait faire éclater la vérité selon lui. "Les mots de Khephren sont une bonne chose. Ils prouvent qu'on est libre de parler. C'est une affaire qui a beaucoup pesé sur le groupe, qui a fait beaucoup de bruit et qui est dommageable."

Concernant Thuram, Digard confirme qu'on ne le reverra sans doute pas cette saison. "Sa très longue saison a de grande chance d'être terminée. Youssouf ça évolue un peu plus positivement. Mais on n'est pas proche d'un retour, ni pour Nico Pépé. Aaron Ramsey pas là non plus, comme Antoine Mendy qui s'est blessé avec la réserve."