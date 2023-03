Didier Digard : "On travaille avec Florent comme si j'allais être là toute ma vie"

Auteur d'un doublé à Monaco, Terem Moffi a signé ses premiers buts à Nice et balayé les quelques doutes qui avaient pu naître après ses matchs décevants face à Ajaccio et Reims. Titulaire lui aussi en Principauté, le milieu Youssouf Ndayishimiye est l'autre recrue de l'hiver et symbolise ce mercato réussi. Alors qu'on parle souvent de mercato d'ajustement, le Gym a réussi à réellement transformer et améliorer son effectif. Ce dont s'est félicité Didier Digard ce mercredi en conférence de presse.

"Florent a tapé dans le mille."

"Avec Florent (Ghisolfi) et l'ensemble du club, on a travaillé comme si j'allais être là toute ma vie. Sur le mercato, mon interlocuteur c'était surtout Florent et il m'a toujours consulté, écouté, fait confiance. On était aligné là-dessus. Il fallait réduire au maximum l'effectif. Et réussir à apporter une plus-value à l'équipe. Il a tapé dans le mille." Un message très positif adressé par Didier Digard, quelques jours après avoir été conforté jusqu'en fin de saison sur le banc du Gym.

Youssouf Ndayishimiye doit justement être présenté à la presse ce mercredi, après son arrivée d'Istanbul cet hiver.