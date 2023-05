Didier Digard : "Rennes est une équipe que j'aime beaucoup"

Il reste un mois de compétition pour terminer le plus haut possible. Sans objectif précis, mais avec l'envie de soigner les apparences, notamment pour Didier Digard. Soulagé du succès à Troyes dimanche dernier, qui mettait fin à sept rencontres sans succès, le coach niçois est revenu sur le manque d'efficacité (29 tirs contre l'Estac).

"Pas de malchance. C'est un manque d'efficacité. On se procure des occasions, c'est déjà bien. C'était déjà le cas dans les matchs précédents, mais il n'y avait pas de résultats positifs. On sait que c'est un axe de progression. C'est des cycles. Parfois tout souri et parfois non. Mais il faut prendre du recul. Moffi je l'ai vu avec l'envie de faire tourner les choses. Il s'est remis dedans. Il était très touché après Troyes."

"Thuram met tout en œuvre pour être le plus performant possible"

Une attitude qui prouve aussi que le Nigérian est très impliqué depuis son arrivée au Gym. Même dans cette fin de saison à l'envers. "Sur l'investissement des joueurs, ils sont irréprochables. Je n'ai jamais eu à remettre leur état d'esprit." Notamment Khephren Thuram, moins rayonnant depuis quelques semaines. "J'ai vu qu'il a déjà joué 46 matchs. Khephren met tout en œuvre pour être le plus performant possible. Il a le professionnalisme et les gênes pour enchaîner."

La bonne nouvelle pour cette réception de Rennes samedi, c'est le retour possible de Sofiane Diop. Blessé au genou depuis le 3 mars, le milieu offensif est sur le bon chemin. "Si on juge sur les entraînements il sera là. Mais on doit faire attention parce qu'il est en avance sur les temps de récupération. Todibo aussi devrait être là." Touché à la hanche avant le match à Troyes, le défenseur était forfait dans l'Aube.

Neuvième au classement, à huit points de Rennes, le Gym peut revenir à cinq longueurs des Bretons en cas de succès. "Rennes est une équipe que j'aime beaucoup. Gouiri est un très bon jeune joueur, avec un super état d'esprit. Ses stats sont intéressantes. Il joue à un poste qui lui correspond bien, mieux que quand il est dans l'axe je pense."