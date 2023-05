Didier Tholot (Pau FC) et Prince Oniangué invités de Allo Malherbe ce lundi

Didier Tholot évoquera avec nous la dernière journée et le déplacement du SM Caen à Pau

Comme chaque lundi, Allo Malherbe vous propose de discuter, partager et de poser vos questions autour du SM Caen. Nous débrieferons le dernier match de la saison à la maison face à Saint Etienne (2-2). Nous évoquerons également la dernière journée et ce déplacement programmé à Pau ce vendredi avec le coach pallois Didier Tholot.

Nous prendrons aussi des nouvelles de Prince Oniangué et des projets de l'ancien joueur du SMC.

Gagnez les chaussures de Manu Imorou

Faute désormais de match à domicile, Nous vous proposons de gagner pour cet avant-dernier Allo Malherbe de la saison une paire de chaussure de l'ancien Malherbiste Emmanuel Imorou.

Le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission parmi les auditeurs qui auront participé sur l'antenne en appelant le 02.31.44.48.44.

Vous pouvez aussi réagi via les réseaux sociaux et le Hashtag #AlloMalherbe sur Twitter ainsi que via notre Facebook Live

