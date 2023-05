Pau - SM Caen - Didier Tholot : "Si les Caennais ont la bonne idée d'être en vacances cela nous arrangerait"

Pau en s'imposant à Rodez (2-3) ce vendredi a réussi à remporter une première finale dans la lutte pour le maintien.

ⓘ Publicité

"C'est une victoire importante pour nous, a expliqué le coach Palois Didier Tholot dans Allo Malherbe. On était sur une série où tout le monde nous voyait plonger (Un pt sur les quatre dernières journées). On a réussi à s'imposer à Rodez et aujourd'hui cette victoire nous fait du bien parce qu'on a notre destin entre nos mains**."

Mais même remonté à la 15e place avec 44 pts, les Palois ne sont toujours pas assurés de leur maintien**. Les Palois ne possède qu'un pt d'avance sur le premier relégable (Laval, 17e) et deux pts sur le 18e (Dijon). Le maintien se jouera ce vendredi avec la réception de Malherbe lors de la dernière journée de Ligue 2 ce vendredi.

"On savait qu'avec les quatre descentes, ce serait une saison très particulière pour nous. On joue le maintien et il nous faut être à 110% pour faire les choses mais aujourd'hui on reçoit à la maison une très belle équipe de Caen mais voilà aujourd'hui on doit compter sur nous-même déjà. On sait qu'on est capable de faire de bonnes choses contre des grosses équipes*. On l'a fait contre Metz (1-1) ou contre Le Havre (0-1) à la maison. On s'est troué sur le dernier match contre Bastia où le match n'a pas vraiment tourné pour nous. On sait qu'on aura à jouer contre une belle équipe même si elle n'a plus rien à jouer si ce n'est que d'accrocher la 4e place symbolique mais nous on sait ce que l'on doit faire. Si les Caennais ont la bonne idée d'être en vacances cela nous arrangerait (rire) mais je ne pense pas. En tout cas on va se préparer à un match très sérieux."*

Didier Tholot recroisera ce vendredi la route de deux de ses anciens joueurs, partis à l'intersaison au Stade Malherbe Caen.

*"Je les suis d'autant plus que j'ai de bons rapports avec eux. J'ai notamment *Quentin (Daubin) de temps en temps au téléphone. C'est un joueur qui nous manque, qui a pratiquement joué tous les matchs avec Caen, qui a une grosse volonté et qui correspond à l'état d'esprit de Ligue 2. Samuel (Essende) est un peu intermittent. Il a beaucoup de qualités mais aujourd'hui - ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire mais il n'est pas fini. Il faut qu'il soit encore plus constant."

Pour ce dernier match, le Nouste Camp devrait faire assez facilement le plein. "Je pense qu'on le fera après le plein chez nous il est vite fait. C'est 4000 à 4500 spectateurs. Ce n'est pas l'ambiance de D'Ornano mais c'est un petit stade qui nous convient et qui convient à cette ville de Pau. Tout le monde va être là, d'autant plus avec notre résultat à Rodez.