Diego Maradona, légende du football, est mort

L'ancien joueur de football Diego Maradona, qui a notamment fait les beaux jours de l'Argentine et du club de Naples, est mort ce mercredi à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque. Joueur prodige des années 1980 et 1990, il a remporté la Coupe du monde 1986.

"El Pibe de Oro" n'est plus. Diego Armando Maradona est mort ce mercredi à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque a annoncé son porte-parole. Le 3 novembre dernier, il avait subi une opération pour un hématome à la tête dans une clinique de la banlieue nord de Buenos Aires. Il en était sorti 8 jours plus tard sur autorisation des médecins et se trouvait toujours en convalescence.

"Adieu, Diego. Tu seras #éternel dans chaque cœur de la planète football", a réagi sur Twitter l'équipe nationale de football d'Argentine.

Né le 30 octobre 1960 dans les bidonvilles de Buenos Aires, en Argentine, il a été un joueur hors du commun des années 1980 et 1990.

Considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du football, le n°10 a brillé avec son pays avec qui il a remporté la Coupe du monde 1986. Il a notamment marqué le club italien de Naples (1984-1991). Il a également été sélectionneur de l'Albiceleste entre 2008 et 2010 où il atteint le quart de finale.

Au-delà du ballon rond, Maradona a été un personnage controversé en raison de ses relations peu recommandables, ses contrôles positifs à la cocaïne en 1991 en Italie et en 1994 lors de la Coupe du monde aux Etat-Unis.

La carrière de Maradona © AFP -

Le palmarès de Maradona

En sélection

Vainqueur de la Coupe du monde : 1986 (Argentine)

Finaliste de la Coupe du monde : 1990 (Argentine)

Vainqueur de la FIFA's 75th Anniversary Cup : 1979 (Argentine)

Vainqueur de la Coupe du monde des espoirs : 1979 (Argentine)

Vainqueur de la AFA 100th Anniversary Cup : 1993 (Argentine)

Vainqueur de la Coupe Artemio Franchi : 1993 (Argentine)

International argentin (91 sélections, 34 buts) entre 1977 et 1994, dont 21 matchs en Coupe du monde

1 sélection dans l'équipe des Amériques en 1986, face à l'équipe FIFA

En club