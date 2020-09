Difficile retour sur terre pour l’OM, battu par St Etienne (0-2)

Ils n’auront pas vu ça… Et ce n’est pas plus mal. Le virus aura au moins épargné aux supporters de l’OM la mauvaise prestation de leur équipe. La déception est immense quatre jours après s’être payé le PSG sur ses terres, car les marseillais n’étaient pas dedans et cela s’est senti assez rapidement. St Etienne ouvre le score sur sa première occasion, avec Hamouma (6e), dont le ballon touche le poteau avant d'entrer.

« On a mal commencé le match embraye André Villas-Boas, dès qu’il se positionne face aux journalistes.On aurait pu déjà être mené 2-0 après 5 minutes rappelle le technicien de l’OM. On s’est amélioré en seconde période avec ces deux occasions de Morgan (Sanson) (55e) et Marley (Aké) sur la barre transversale (53e). On n’a pas été efficace devant le but. »

C'est un gros échec. André Villas-Bosa, entraîneur de l'OM

Et notamment en seconde période où les marseillais sont - un peu – meilleurs. Mais, sur une énième contre-attaque, alors que Mandanda avait déjà sorti quelques occasions chaudes, St Etienne scelle un succès loin d’être immérité, grâce à Bouanga (75e).

Le Vélodrome vide, c'est terrible. André Villas-Boas

« C’est un gros échec, notamment pour nos supporters et aussi car on a manqué cette opportunité d’être premier. On va tenter de réagir face à Lille, un concurrent direct » enchaîne Villas-Boas qui sort doublement sonné de cette soirée ratée au Vélodrome: Déçu par la défaite de sa formation ET par ce stade Vélodrome sans vie, avec moins de 1 000 spectateurs. « Regarder le Vélodrome vide, c’est terrible » termine le portugais qui attend, comme les supporters olympiens restés à la maison, une réaction dès dimanche face à Lille.