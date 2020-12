Dijon - ASSE (Ligue 1) : les Verts doivent réapprendre à gagner

En se penchant sur l'historique des rencontres entre Dijon et l'ASSE à Gaston Gérard un constat saute aux yeux. En cinq rencontres de championnat les Verts l'ont toujours emporté en Bourgogne (une défaite au TAB en Coupe de France en 2004). Il faudrait voir à ne pas changer les bonnes habitudes ce dimanche (15 heures).

Ne pas refaire le coup de Brest

Le week-end dernier face à Lille (1-1), les Stéphanois ont mis fin à la série noire (sept défaites consécutives). Ils doivent maintenant réapprendre à gagner (dernière victoire à Marseille le 17/09). Cela passera par ne pas répéter les erreurs commises notamment à Brest où les Verts aussi étaient attendus après une bonne prestation dans le derby deux semaines auparavant. "J'espère que l'on aura appris explique Claude Puel. Dans la succession des matchs et des différents adversaires. On ne peut pas se permettre d'être un peu moins focus et concentré. On a prêté le flanc une fois, cela ne doit pas arriver. Si l'on a un minimum d'ambition par rapport à notre métier, nos supporters et notre situation, on n'a pas le droit de ne pas être présent".

Remettre Dijon la tête sous l'eau

Promis à la Ligue 2, Dijon est allé s'offrir une bouffée d'oxygène le week-end dernier à Nice (victoire 1-3). Responsable en partie du limogeage de Patrick Vieira ce vendredi. C'était la première victoire de la saison pour les Bourguignons qui retrouvent un peu de confiance avant de recevoir l'ASSE. "Je considère que c'est un concurrent direct concède Claude Puel. Cela sera un premier gros match (dans la série de 5 jusqu'au 23 décembre). Il faudra être à notre meilleur niveau".

Le manager général des Verts dispose de nouveau de l'ensemble de ses troupes à l'exception de Panos Retsos et Gabriel Silva. On attend de la continuité après le match nul face à Lille et puis on va même s'autoriser d'être exigeant. Ne pas prendre de buts à Gaston Gérard cet après-midi. Là encore ce serait une première depuis le 17 septembre. Face à la pire attaque du championnat, huit buts inscrits en douze matchs, cela semble à portée. Même pour les Verts.