Dijon-ASSE : Lois Diony dans son jardin pour planter à nouveau

L'attaquant acheté 7 millions d'euros à l'intersaison peut profiter de retrouver son ancien club pour lancer sa carrière en Vert. L'ASSE se déplace chez la plus mauvaise défense de Ligue 1 ce samedi (20h, à vivre en direct intégral et sans pub sur France Bleu)

La 6e journée de Ligue 1 propose aux Verts l'un de leurs plus courts déplacements de la saison. L'ASSE affronte Dijon sur la pelouse du stade Gaston Gérard à 20h, une semaine après avoir concédé un match nul plein d'interrogations face à Angers. Les Stéphanois, 4e du classement, sont malgré tout en position de force par rapport aux Bourguignons, pire défense du championnat qui pointent à l'avant dernière place du classement. Pour les Verts, après 2 matches sans victoires, c'est l'occasion de retrouver le chemin du succès pour rester dans le bon wagon.

Retour à la maison pour Diony

Cette rencontre marquera le retour de Lois Diony à Dijon, quelques mois après son transfert à Saint-Étienne pour 7 millions d'euros. Pour l'instant il n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait la saison passée en Bourgogne. C'était la révélation en Bourgogne des deux dernières saisons. 11 buts en Ligue 2, et le même total en Ligue 1 l'an dernier, auxquels il avait ajouté 7 passes décisives. Pour l'instant, hormis 2 penaltys obtenus contre Amiens, le natif de Mont-de-Marsan n'a rempli aucune catégorie statistique. Il faut un déclic pour son entraineur Oscar Garcia : "Après le premier but tout va changer. On lui parle beaucoup et nous travaillons individuellement avec lui parce que nous avons besoin de lui à son meilleur niveau."

Aujourd'hui c'est sur ses coéquipiers que Lois Diony fait la meilleure impression. Saidy Janko défend régulièrement sur lui. "Lois est un très bon joueur", analyse le latéral. "C'est dur de jouer contre lui. Il est très rapide pour sa taille. Il est fort et costaud. Et adroit devant le but." _Des qualités qui ne demandent qu'à être vues avec le maillot vert sur les épaules. Enfin, après samedi soir espère son ancien capitaine à Dijon Cédric Varrault : _"Nous on le connait on sait que ca va pas être facile pour nous ! (rires). C'est vraiment un attaquant qui pèse sur la défense adverse et qui les use. Au bout d'un moment l'équipe adverse craque".

Au stade Gaston Gérard, Lois Diony retrouvera son jardin. 8 de ses 11 buts inscrits en Ligue 1 l'ont été sur la pelouse bourguignonne.