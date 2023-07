Dijon : Deux arrivées et un départ

Bienvenue à Cyriaque Irié et Pierre Sagna. Le premier est attaquant, le deuxième latéral droit , et tous deux viennent de signer avec les Rouges pour cette nouvelle saison en National. Dans le même temps, le DFCO annonce le départ de son gardien Baptiste Reynet.

Cyriaque Irié a été découvert au sein du championnat burkinabé.

"Repéré par la cellule de recrutement au sein du Real du Faso, son club formateur qui vient d’accéder à la première division burkinabaise, Cyriaque Irié (18 ans, 1m84) présente le profil d’un attaquant au fort potentiel" souligne le DFCO

Ce gaucher, ailier comme son idole Riyad Mahrez, va intégrer le groupe professionnel lors de la reprise des entraînements le 5 juillet. Avec beaucoup de fraîcheur et de détermination : « Je ressens beaucoup de joie car le DFCO a fait beaucoup pour moi. Ils ont fait preuve de patience […] Pour moi, le football est une passion, je veux continuer de m’amuser. Quand je suis sur le terrain, je me sens heureux. Cela me permet d’être inspiré et d’essayer de créer. Le football, c’est ma vie » a-t-il expliqué au moment de sa signature.

L'expérience du championnat Portugais

Pierre Sagna (1m83), défenseur âgé de 32 ans évoluait au sein du SD Santa Clara (Division 1 portugaise). Ce latéral droit franco-sénégalais, formé au Valenciennes FC, a fait l’essentiel de sa carrière au Portugal.

"Il a tout d’abord activement participé à l’accession en Division 2 du GD Chaves (2011-2015), avant de tenter sa chance parmi l’élite du football lusitanien. Il continuera d’effectuer des saisons pleines avec les clubs de Moreirense FC (2015-2018) où il remporte la Coupe de la Ligue, Belenenses SAD (2018-2019) et enfin du CD Santa Clara (2020-2023).

Après plus de 150 matchs disputés en Liga portugaise et une courte expérience en Grèce au Panetolikós FC (2019-2020), Pierre Sagna effectue son retour au sein du championnat de France, au DFCO" précise un communiqué du club.

Capitaine la saison passée au CD Santa Clara, Pierre Sagna va apporter son expérience au groupe dijonnais : « Je suis capable d’aider les plus jeunes à s’affirmer. C’est une qualité que j’ai et que je compte transmettre. J’aime défendre, c’est la base pour un latéral, mais j’aime également apporter offensivement. J’espère régaler les attaquants. »