Dijon : Emily Burns la nouvelle gardienne des footballeuses du DFCO

La dernière recrue du DFCO ira garder les filets des footballeuses de Christophe Forest. Emily Burns a passé la saison dernière à l'AS Saint-Etienne. Mais le club stéphanois ayant été relégué, la Canadienne de 24 ans souhaitait poursuivre l'aventure en D1 Arkema. Auparavant, Emily Burns jouait sous le maillot du Real Santander en Espagne.

Concurrence saine selon Christophe Forest

Le club dijonnais dispose désormais de ses deux gardiennes pour la prochaine saisons. "Avec Lisa Lichtfus, nous aurons deux gardiennes de but de bon niveau. Elles seront dans une concurrence saine et devront se tirer l’une et l’autre vers le haut », explique Christophe Forest, l'entraîneur côte-d'orien. « Emily est une très bonne gardienne, notamment à l’aise sur les sorties aériennes. »

Ne jamais abandonner sur un terrain

De son côté, Emily Burns se dit très motivée par son intégration au DFCO : "Pour moi, c’est une très bonne opportunité dans ma progression. Le DFCO est un club bien ancré et qui m'a montré beaucoup d'intérêt. Les nouvelles installations montrent aussi l'intérêt que le club porte à son équipe féminine. Je veux apporter de la confiance à l'équipe et aussi ma passion. J'ai cette mentalité de ne jamais abandonner sur un terrain. »

Cette nouvelle recrue du DFCO fait suite à un mercato déjà bien commencé avec les arrivées de Maria Diaz comme ailière, de Roselord Borgella et de Madeline Roth comme attaquantes, de Morgane Martins et Malgorzata Grec comme défenseures.