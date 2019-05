Dijon en Ligue 2 : le club y pense sans le dire

Dijon, France

Dernière match de la saison vendredi au stade de Dijon. Le DFCO est avant dernier de Ligue 1. Dijon n'est pas encore relégué en Ligue 2 mais pour espérer jouer les barrages, il faut gagner contre Toulouse, 15° de Ligue 1. Il faut aussi une défaite de Caen. Au club, personne ne parle encore de la descente pourtant tout le monde y pense forcément car une descente de Ligue 1 en Ligue 2, c'est un budget très amputé. Dijon avait le 14° budget de Ligue 1 avec 35 millions d'euros. En Ligue 2 cette année, le budget moyen était de 13 millions d'euros. Le DFCO n'en parle pas et continue de rêver à un maintien mais forcement quelque part au club, il y a un tableau comptable avec le plan B, le scénario catastrophe, celui qui voit une partie des partenaires quitter le club, avec des droits télés réduits... Finis les 17 millions d'euros de télévision cette année.

Moins de droits télé en Ligue 2 et risques de licenciements

Les supporters aussi quitteront le stade. Ils étaient 13 000 en moyenne à Gaston Gérard cette saison. En ligue 2, c'est deux fois moins. Le stade est loué prés d'un millions d'euros. Il faudra aussi réduire la masse salariale. L'ex-capitaine du DFCO Julio Tavares en est conscient : "on sait que si on descend, plusieurs salariés vont devoir quitter le club. On joue avec l'avenir d'énormément de personnes à Dijon".

Le danger eeuuh de descendre en Ligue 2 euuuuuh est bien présent" Antoine Kombouaré

Le club a du mal à parler de la relégation. Il a fallu attendre 20 minutes de conférence de presse pour que l’entraîneur évoque la descente. Antoine Kombouaré était très hésitant "le danger eeuuh de descendre en Ligue 2 euuuuuh est bien présent". Les dirigeants du DFCO ne veulent pas parler publiquement de descente en ligue 2. Ils sont tellement silencieux qu'on frôle le déni de descente. Pourtant c'est maintenant qu'il faut anticiper un budget réduit d'un tiers, le départ de la moitié des supporters, la chute des droits télés. Antoine Kombouaré en a parlé aux joueurs : "j'ai pas attendu maintenant. Ce serait grave si j’avais attendu la dernière journée pour le faire. A chaque fois qu'on était en situation délicate, on leur dit. Ils savent. Là, c'est trop tard maintenant."