A Dijon entre les mains d'un greekeeper la pelouse de Gaston-Gérard se refait une beauté avant la reprise de la Ligue 1

Rencontre avec Stéphane Maitre, a 46 ans, cet homme est le "greenkeeper" du DFCO. Après 25 années passées à s'occuper des terrains de golf il donne désormais dans le football. Une sacrée responsabilité puisqu'il s'agit pour lui d'obtenir la plus belle pelouse possible quelque soit la saison.

Sébastien Maitre le greenkeeper du DFCO © Radio France - Thomas Nougaillon

Ne cherchez pas les joueurs du DFCO, ils sont tous en vacances! Encore trois petites semaines de patience, vous les retrouverez, tout beaux, tout bronzés, le 28 juin prochain, pour la reprise de l'entraînement aux Poussots... Pendant ce temps-là en coulisses on prépare la reprise de la Ligue 1... C'est ainsi qu'à Gaston-Gérard, l'antre de nos footballeurs préférés, la pelouse est au centre de toutes les attentions durant cette trêve estivale.

Une pelouse changée récemment et qu'il faut entretenir

On se souvient qu'elle avait été entièrement changée en mars 2016... 7 200 mètres carrés de pelouse fraîche avaient été installées par l'entreprise néerlandaise Hendricks, une société spécialisée qui était intervenue alors que la saison de Ligue 2 n'était pas encore terminée... Au total ce sont 624 tonnes de pelouse naturelle qui ont été posé durant 5 jours. A l'époque cela avait coûté 157 000 euros au Grand-Dijon!

Stéphane Maitre le "greenkeeper" de Gaston-Gérard

Alors évidemment avoir un tel bijou sous les pieds ça demande de l'entretien! Pour se faire le club a signé un contrat avec "Parcs et Sports" en juin 2016. "Parcs et Sports" une entreprise spécialisée dans l'aménagement et la maintenance des espaces paysagers et des sols sportifs. Basée dans la région de Lyon elle emploie 250 salariés dont un à Dijon! Cet homme s'appelle Stéphane Maitre. Et depuis un an il est le "greenkeeper", une sorte de super "jardinier", de Gaston-Gérard. Matchs ou pas matchs, Sébastien Maitre est au stade tous les jours de l'année pour chouchouter cette pelouse qui vaut de l'or.

Aaaahhhh !!! 😱😱😱 Qu'ont-ils fait à notre belle pelouse !!??

Pas de panique, c'est pour son bien ! Un billard en août ! #DFCO #Dijon #Ligue1 pic.twitter.com/i2CkCZisM0 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 31, 2017

Que fais-t-il en ce moment? "Déjà la tonte, mais essentiellement aussi je m'occupe de la fertilisation de la pelouse. Je suis aussi chargé de la détection de problèmes de maladies, de problèmes phytosanitaires et je m'occupe également des traitements si nécessaire". Mais son rôle va bien plus loin et c'est un travail qui dure toute l'année. "Je m'occupe aussi de tracer les lignes les jours de matchs mais aussi je discute avec les fournisseurs d'engrais qui passent pour essayer de me vendre quelques produits".

Aaaahhhh !!! Le tweet du DFCO

En début de semaine, le DFCO a émis un tweet (voir ci dessus) où l'on voit la pelouse recouverte de sable par endroits. C'est Sébastien qui est à l'origine de cet épandage. "On a fait des travaux mécaniques en début de semaine, on a effectué ce que l'on appelle un défeutrage (...) on a fait une multitude de trous, à peu près 300 au mètres carrés". Il s'agit d'aérer la pelouse de "donner de l'air au niveau des racines, parce qu'avec le piétinement, le tassement, on perd de l'oxygénation au niveau du sol et on a de moins en moins de racines et moins on a de racines moins le sol se tient et plus il y a des dégâts après les matchs".

Garantir une bonne densité de la pelouse

Sébastien profite aussi de la belle saison pour resemer de la pelouse. "Il s'agit de garantir la meilleure densité en début de championnat parce qu'on sait qu'au fur et à mesure des semaines et des matchs qui vont avoir lieu, la densité va être de moins en moins là et il faudra attendre le mois de mars pour que le gazon repousse et recouvre tout ce qui aura été troué durant l'hiver". Greenkeeper, un sacré sacerdoce pour Sébastien Maitre, seul maître à bord à Gaston-Gérard, il travaille généralement seul. Belle satisfaction pour lui le classement des pelouses réalisé par la LFP à l'issue de la dernière saison de Ligue 1. Le gazon de Gaston-Gérard a fini 8e derrière les pelouses du PSG, du FC Lorient, de l'EA Guingamp, d'Angers, de l'OL, de Nantes et de Metz.