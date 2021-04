Dijon - OGC Nice : ne pas faire de sentiments

Transformé en maison hantée pour des Bourguignons fantomatiques cette saison, le stade Gaston-Gérard peut être ce dimanche le tombeau des derniers espoirs dijonnais de rester en Ligue 1. Si le Gym a la bonne idée d'infliger une 13e défaite de suite aux joueurs de David Linarès, et que dans le même temps Nîmes ne s'incline pas, Dijon sera officiellement relégué au coup de sifflet final. Un rôle de bourreau qui n'émeut pas Adrian Ursea. "De toute façon ce n'est pas nous qui envoyons Dijon en Ligue 2, on ne peut pas voir les choses comme ça. On doit respecter cette équipe qui a mené la vie dure à Monaco pendant une heure le week-end dernier. C'est une forme d'avertissement pour nous".

Une revanche à prendre face aux Bourguignons

Le DFCO a en effet résisté plus d'une mi-temps avant de finalement s'incliner 3-0 en Principauté. Comme pour rappeler à ceux qui en douteraient, qu'il tombera les armes à la main. Avec seulement deux victoires cette saison, les Dijonnais ont surement hâte que ça se termine. Mais les Aiglons vont leur rappeler un des rares bons souvenirs de cette saison cauchemar. Les Bourguignons étaient venus chercher leur première victoire à l'aller à l'Allianz Riviera (3-1) et sceller le sort de Patrick Vieira après quatre défaites d'affilée à la fin du mois de Novembre. Licencié quelques jours après ce désastre collectif, le champion du Monde 98 laissait sa place à Adrian Ursea.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis, le coach niçois a péniblement redressé la barre avec 25 points pris en 21 matchs, doit une moyenne de points inférieur à celle de son prédécesseur. Mais il semble avoir trouvé la bonne formule puisque le Gym reste sur six matchs sans défaite. Mais la dernière sortie face à Reims marque un coup d'arrêt dans cette montée en puissance (0-0).

Rester invincible ou prendre des risques ?

Face aux Rémois, on a eu l'impression que les Aiglons préféraient poursuivre leur série d'invincibilité que de prendre des risques pour arracher une victoire pourtant indispensable pour continuer à croire à l'Europe. "On ne peut pas nous accuser de jouer petits bras. On a remporté 4 victoires sur cette série de six matchs alors on a forcément dû prendre des risques. Dans le football on sait que l'objectif restera toujours de prendre trois points. Mais on sait d'où on vient. On n'a jamais parlé d'Europe nous."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Gouiri et Thuram forfaits, Atal et Boudaoui de retour

Autre série en cours du côté du Gym, celle de la rotation. Depuis sa prise de fonction jamais Adrian Ursea n'a pu aligner deux fois de suite la même équipe. Et ce ne sera toujours pas pour ce dimanche. Le coach niçois a confirmé les forfaits d'Amine Gouiri et Khephren Thuram tous les deux touchés au mollet et probablement absents pour la réception de Montpellier le 25 avril.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est vraiment dommageable pour nous parce que Amine et Khephren étaient deux joueurs en forme. Mais on commence à être habitué cette saison. On va encore devoir trouver des solutions." Elles pourraient venir de l'infirmerie puisque si elle se remplit d'un côté, elle se vide de l'autre. Hicham Boudaoui et Youcef Atal sont rétablis mais les deux Algériens n'ont pas 90 minutes dans les jambes et ne seront pas dans le XI d'Adrian Ursea.

Dijon - OGC Nice (33e journée de Ligue 1) : avant-match dès 14h45 sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires.