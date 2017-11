Dijon reçoit Bordeaux pour le "Vitico" de la Ligue 1 ce vendredi

Le DFCO accueille Bordeaux ce vendredi soir, 1er décembre 2017, au Parc des Sports Gaston-Gérard en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Les Rouges sont 12es du classement avec 18 points. Les Girondins, eux, pointent à la 10e place avec deux petits points d'avance.

A l'issue de ce match, les joueurs Dijonnais sortirons d'un tunnel de 3 matchs en huit jours. Pour éviter la casse et garder du jus, le staff d'Olivier Dall'Oglio a privilégié la récupération cette semaine à l'entraînement. Emmenés par leur milieu coréen Chang-Hoon Kwon, meilleur buteur du club avec 5 réalisations, les Dijonnais, restent sur une jolie série de 3 victoires à domicile. Et bien que battus lors de leur dernière sortie à Amiens 2-1, ils espèrent bien maintenir cette bonne dynamique. En face, Bordeaux, Européen en début de saison, peine à décoller au classement. Mais attention les Girondins, vainqueur de Saint-Etienne 3-0 cette semaine connaissent un petit regain de forme.

Olivier Dall'Oglio © Radio France - Thomas Nougaillon

Le coach Olivier Dall'Oglio: "on a vu une belle équipe avec un changement de système de jeu qui a réussit, on s'attend également à voir des individualités solides à Bordeaux, c'est une équipe qui était en difficulté mais il suffit parfois d'une étincelle pour rallumer la flamme". Olivier Dall'Oglio qui s'attend à un match "compliqué" mais avec, tout de même, de la part de ses joueurs l'envie de se racheter de leur déconvenue Picarde. "On doit se rattraper de ce match d'Amiens (...) où par moment on n'était pas là, ce qui nous a rendu fébriles (...) mais là on va être confronté à une attaque d'un bon niveau qui est à la fois athlétique et technique".

L'entraîneur Olivier Dall'Oglio Copier

Cédric Yambéré, défenseur central du DFCO et ex-Bordelais © Radio France - Thomas Nougaillon

Le défenseur central, Cédric Yambéré, connaît bien Bordeaux... Et pour cause: il y est né et c'est là-bas qu'il a été formé. La rencontre de ce soir ne lui inspire t-elle pas un sentiment "schizophrénique"? Sa réponse. "C'est excitant! Je vais retrouver quelques "collègues", avec qui j'ai pu jouer. C'est motivant, d'autant que Bordeaux, c'est ma ville, c'est un club que je supporte depuis tout petit. Maintenant il va falloir mettre cela de côté et essayer de faire un bon résultat contre eux".

Cédric Yambéré Copier

Les joueurs du DFCO à l'entraînement © Radio France - Thomas Nougaillon

Côté Bordeaux, la star, c'est le jeune Malcom (20 ans et déjà 6 buts et 4 passes décisives depuis le début de saison en L1). L'été dernier le Borussia Dortmund aurait proposé 50 millions d'euros pour attirer la pépite brésilienne dans ses filets! Un club qui malgré son dernier succès sur les Verts patine quelque peu. D'ailleurs, avant cette victoire, la situation de Bordeaux, était très critique: avec seulement deux points pris sur 21 possibles en 7 rencontres. Le bilan des confrontations entre Dijon et Bordeaux à Gaston-Gérard, lui est plutôt encourageant, puisqu'il fait état de 2 victoires (dont une en Coupe de la Ligue) pour le DFCO et un nul.

L'entraîneur Bordelais, Jocelyn Gourvennec, espère poursuivre le redressement de son équipe, face à Dijon Copier

DFCO / Bordeaux, coup d'envoi à 20H45 ce vendredi soir en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Côté joueurs, seul Naïm Sliti est toujours à l'infirmerie... J'ajoute que le PSG, implacable leader du championnat avec 10 points d'avance sur son dauphin Marseille, jouera demain samedi à Strasbourg à partir de 17h.