Dijon se déplace à Nantes au mauvais moment

Nantes, France

En football, en ligue 1 Dijon se délace à Nantes. Le DFCO est avant dernier de Ligue 1, les nantais sont 12° après une série de 4 victoire. Dijon se bat pour éviter la relégation à 4 matchs de la fin du championnat. Cette semaine, les joueurs dijonnais ont tenté de surmonter leur déception après la défaite face à Caen le weekend dernier.

Dijon se déplacera à Nantes sans Florent Balmont. Le milieu de terrain souffre des ischios. Le DFCO estime qu'il sera probablement indisponible pour les deux prochains matchs.

On ne peut pas se permettre de passer à côté à nouveau"Frédéric Sammaritano

A 15h00 au stade de la Baujoire à Nantes, le milieu du DFCO Frédéric Sammaritano entrera sur la pelouse avec en mémoire les matchs perdu face à Caen mais gagné à Lyon : " je me souviens qu'on était arrivés à Lyon la peur au ventre, ça nous avait plutôt bien réussi. Donc il faut aller dans le même état d'esprit à Nantes pour défendre et jouer pour le maintien. Ce sont des matchs avec beaucoup d'envie et d'adrénaline. On ne peut pas se permettre de passer à côté à nouveau".

Pas le bon moment... mais pas le choix pour Antoine Kombouaré

L'entraineur du DFCO Antoine Kombouaré redoute ce match contre Nantes, surtout que les canaris accumulent les bus et les victoires : "Il y a 4 matchs, Nantes jouait notre championnat. Ils ont aligné quatre victoires, marqué 10 buts. Ce qui est impressionnant à Nantes ,c'est la capacité à faire cette série contre le PSG, Lyon et Marseille en étant au fond du trou. On va jouer contre cette équipe euphorique, efficace... c'est pas le moment, mais on a pas le choix".