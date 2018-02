Dijon - SM Caen : Youssef Aït Bennasser absent, Romain Genevois incertain

Par Olivier Duc, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et France Bleu Cotentin

Le SM Caen se déplace à Dijon lors de la 27e journée de Ligue 1. Le club de football normand récupère ses suspendus (Santini et Djiku) mais devra composer avec ses absents (Aït Bennasser, Bessat et Mbengue) et ses joueurs incertains (Genevois et Deminguet).