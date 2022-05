Dimanche tout gris pour les supporters du GYM

Ils rêvaient d'un grand défilé en rouge et noir dans les rues de Nice, baladant la coupe de France sur un bus à impériale. Ce sera finalement un dimanche grisâtre à ressasser ce penalty nantais et ces errances niçoises. Dur retour à la maison pour les plus de 20.000 supporters nissarts montés à la capitale en train, en bus, en voiture ou en avion que France Bleu Azur a suivi toute la journée.

On n'a pas dormi depuis deux jours, on a dépensé une fortune pour monter et on n'est pas récompensés

Sylvain et son père ont fait l'aller retour en avion, n'ont pas pris d'hôtel pour dépenser un peu moins et ont donc dormi péniblement entre leur valise et leur chagrin. "On va redescendre un peu là, c'est un peu dur même si avec les derniers matchs on s'y attendait un petit peu".

Au delà de la coupe en elle-même, bientôt installée dans l'armoire à trophée nantaise, Melvyn lui regrette surtout la fin d'une effervescence sur la Côte d'Azur. "Le retour est compliqué. Une ambiance s'était créée à Nice, une effervescence... On en avait tellement envie. On espérait la fête sur la Promenade des Anglais, mais c'est comme ça."

Le reportage dans l'avion du retour avec les supporters niçois Copier

Place maintenant à une fin de championnat capitale si Nice veut encore voyager sur la scène européenne la saison prochaine.