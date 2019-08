Dimitri Liénard après la victoire de Strasbourg face à Francfort : "C'est beau la Meinau en transe"

Strasbourg, France

- Dimitri Liénard, le milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg : "C'est assez incroyable cette Meinau qui comme un volcan est en fusion et nous les joueurs qui sommes capables d'élever notre niveau de jeu, c'est un tout. C'est beau la Meinau en transe. Ça a été un très gros match de foot, on a maîtrisé la première période. On n'a pas pris de but, c'est ce qu'il fallait faire. À la mi-temps, je l'ai carrément dit, qu'est-ce que ça court ! On peut être tous fier de nous. On a fait 50% du travail et on s'attend à un match très compliqué là-bas, maintenant tout est possible avec Strasbourg. Il y a six ans on repartait de rien pratiquement et ce soir on est aux portes de l'Europe".

- Thierry Laurey, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg : "Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu, notamment en première période. On s'est créé pas mal de situations, les joueurs de Francfort se sont cassé les dents sur notre défense. Dans cette période, on aurait pu enfoncer le clou. On a beaucoup souffert en seconde période, c'est beaucoup plus compliqué, on n'a pas eu la maîtrise voulue. C'est difficile d'être constant quand on joue tous les trois ou quatre jours et dès qu'on baisse notre vigilance, on peut être inquiété. Il reste 90 minutes, rien n'est fait et il faudra qu'on fasse attention dans ce domaine. Il faudra être capable de bien récupérer et être préparé à souffrir. Il y aura des choses à mettre en place qu'il faudra bien respecter. Mais il n'y a aucune raison de trembler car on va jouer devant 50.000 spectateurs à Francfort."

- Ibrahima Sissoko, le milieu de terrain du Racing : "On a été solides derrière, on a fait le dos rond, il ne fallait pas qu'on prenne de but, chose faite. C'est une très grosse performance, ça ne doit pas nous choquer, il va falloir la réitérer là-bas. Il faudra faire un gros match pour aller directement en phase de groupes".