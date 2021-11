Dimitri Liénard après le nul entre Strasbourg et Reims : "Ça n'est pas anodin de revenir à la dernière minute"

LES DECLAS :

Julien Stéphan, l'entraîneur strasbourgeois : "C'est un soulagement et c'est amplement mérité sur le match. On s'attendait à ce type de scénario avec une équipe très regroupée, qui allait contrer. On a beaucoup tenté, pas toujours de manière adroite, mais on a beaucoup essayé et c'est arrivé à l'ultime seconde. Ça reflète aussi l'état d'esprit de ce groupe qui ne lâche rien, qui s'est accroché jusqu'au bout, s'est battu avec ses forces du jour et sa forme du moment et qui a été récompensé par cette égalisation logique. C'est bien de faire tourner le compteur, quand les circonstances sont un peu moins favorables."

Le capitaine du Racing Dimitri Liénard : "On est satisfait quand même, vu la physionomie du match. On était menés jusqu'à la 97ème minute, on a quand même été récompensés de nos efforts. On peut être fier de nous parce qu'on n'a rien lâché. Ça prouve qu'on est un groupe avec une cohésion exemplaire. Ça n'est pas anodin de revenir comme ça à la dernière minute. Contre Nantes il y a 15 jours, revenir deux fois à 10 contre 11, ça n'est pas anodin non plus."

L'ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT :

L'HOMME DU MATCH :

Plus souvent cantonné sur le banc de touche ces dernières semaines, Jeanricner Bellegarde a endossé l'habit du sauveur ce dimanche à la Meinau. Il a égalisé d'un magnifique coup-franc au bout du temps additionnel (97ème minute). C'est simplement le deuxième but de sa carrière en Ligue 1. Remarquable par son activité au milieu de terrain et ses accélérations fulgurantes, "Jean-Jean" a aussi prouvé ce dimanche qu'il pouvait être décisif offensivement, ce qui lui faisait encore défaut.

LA STAT : 37.

Comme le nombre de centres des Strasbourgeois ce dimanche face à Reims. Mais ils ont été souvent imprécis et rarement on a vu des joueurs du Racing à la réception. Les défenseurs champenois, avec le Belge Wout Faes en tête, ont presque toujours pris le dessus sur les attaquants strasbourgeois.

