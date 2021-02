Dimitri Liénard avant Lille - Strasbourg : "Je préfère aller à la guerre que d'attendre dans un buisson"

Cette saison, les Strasbourgeois ont eu du mal à exister face aux cadors de la Ligue 1. Ils n’ont pas pris le moindre point face à Lille, Lyon, Paris et Monaco, le quatuor de tête. Mais le milieu de terrain Dimitri Liénard espère que cette fois le Racing va pouvoir bousculer le leader lillois ce dimanche 28 février au Grand Stade de Lille : "Je préfère aller à la guerre en mourant avec mes armes, que de subir, d'attendre dans un buisson de voir ce qui se passe et puis tôt ou tard de mourir quand même, parce qu'on te chopera. C'est un rapport de forces, il ne faut pas faire n'importe bien sûr, parce que tu joues contre une équipe plus forte que toi sur le papier. Il faudra tenter le coup à fond et ne pas avoir de regrets à la fin du match".

Imiter Brest et Angers

Outre un état d'esprit irréprochable, il faudra aussi provoquer la réussite, un Kawashima des grands jours et un LOSC peut-être un peu fatigué par sa dernière joute européenne jeudi à Amsterdam. Certes, ça fait beaucoup de conditions, mais Brest et Angers, des équipes du standing du Racing, ont montré la voie. Ce sont les seules à avoir battu Lille cette saison.

Aholou incertain, Simakan pas de retour avant avril

Le milieu de Strasbourg Jean-Eudes Aholou a mal au genou et est incertain pour ce déplacement à Lille. Lebo Mothiba, Matz Sels et Mohamed Simakan sont toujours absents.

Le retour du gardien belge gravement blessé cet été au tendon d'Achille ne devrait plus trop tarder. Matz Sels jouera un troisième match amical avec la réserve du Racing ce samedi à Schiltigheim. "Il y a encore quelques réglages à faire, mais il sera au top d'ici 10 jours et il rejouera en Ligue 1 avant la fin de la saison", assure l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey.

Il faudra attendre plus longtemps pour revoir Mohamed Simakan sur une pelouse de L1. Le défenseur qui a subi une arthroscopie au genou en janvier ne sera pas de retour avant le mois d'avril, d'après son coach.