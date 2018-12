Dimitri Liénard : "on ne va pas rougir d'avoir fait un match nul contre le PSG"

Strasbourg, France

Les principales réactions des Strasbourgeois :

- Le milieu de terrain Dimitri Liénard : "On voulait à nouveau répondre présent contre le PSG. Notre première mi-temps est réussie en les empêchant de dérouler leur jeu. On les a agressés dans le bon sens du terme au milieu de terrain. Quand le phénomène (Kylian Mbappé) est rentré en deuxième mi-temps on savait que ça allait être plus dur. On a mis quinze minutes à s'adapter à leur changement tactique. Ils nous ont bousculés et heureusement que notre gardien sort quelques arrêts. Il n'y a rien à dire sur le penalty parisien. A la fin ça se joue à pas grand chose pour qu'on l'emporte mais on peut être fier de nous. Pour battre Paris, il faut la réussite maximum. Il a manqué un petit chouïa pour l'emporter. Mais on ne va pas rougir d'avoir fait match nul contre le PSG quand même. Il y a six ans vous avez oublié où on était ou quoi !"

- L'entraîneur Thierry Laurey : "Sur l'engagement qu'on a mis, la rigueur et l'investissement qu'on a mis, je suis très content de prendre un point. On a joué avec des gamins qui découvrent la Ligue 1 cette saison: Zohi, Caci, Fofana, Sissoko. Tout n'est pas parfait, mais ils lâchent les chevaux et ils grandissent. Ils ont fini carbonisés. Si je dois avoir un regret, c'est de prendre un penalty quand on est à dix car Jonas Martin est en train e se faire soigner. On souffrait mais on arrivait à minimiser l'impact offensif de cette équipe."

- Le milieu de terrain Adrien Thomasson : "Ce soir on n'a pas de regrets car on a tout donné. En première mi-temps on avait l'impression qu'ils étaient venus ici simplement parce qu'ils étaient convoqués pour un match de football. En deuxième mi-temps, c'était une autre équipe, l'entrée de Mbappé nous a fait du mal. On a essayé de tenir au maximum. On était bien compact défensivement. On essayait de ressortir les ballons mais ça devenait difficile. A la fin on peut peut-être l'emporter mais je pense qu'on n'a pas à rougir sur la prestation de ce soir. Sur le but refusé, je sens que je suis à la limite ou hors-jeu, c'est pour ça je ne célèbre pas trop. Dommage ça aurait été une belle histoire de l'emporter à la dernière minute."