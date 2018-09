Strasbourg, France

Dimitri Liénard a prolongé son contrat de deux ans avec le Racing Club de Strasbourg. Le milieu de terrain est donc lié au club jusqu'en 2021.

Le joueur de 30 ans originaire de Belfort a connu deux montées successives avec le Racing, comme le souligne le président du Racing Marc Keller dans un communiqué diffusé jeudi 6 septembre au soir : "Dimitri fait partie de notre histoire récente et symbolise bien les valeurs du Racing. _Il a gravi la montagne avec nous jusqu’en Ligue 1_, avec talent mais aussi avec humilité et en travaillant dur. Je suis heureux que notre aventure commune se poursuive." Dimitri Liénard est arrivé à Strasbourg en 2013 alors que le club évoluait en National.

Il s'est dit très heureux et fier de continuer l'aventure avec le Racing. _"Ce club est dans mon cœur et c’était mon envie de rester_, continuer à grandir avec lui et offrir encore beaucoup de bonheur aux supporters !" A la fin de la saison dernière, Dimitri Liénard a apporté le maintien à son club en inscrivant un coup-franc magistral face à Lyon lors de l'avant-dernière journée.