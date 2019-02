Dimitri Lienard : "Si on ne fait pas un grand match contre Lille, on va se faire ouvrir en deux"

Strasbourg, France

La tornade lilloise débarque ce vendredi soir à la Meinau pour un match avancé de la 26ème journée de Ligue 1. Alors que les Strasbourgeois 9èmes, avancent au ralenti au mois de février (un seul point pris en trois rencontres), le LOSC reste sur une série de cinq victoires et un match nul en championnat en 2019. "Ça tombe plutôt bien, on aime jouer les gros matchs, certifie le milieu de terrain du Racing Dimitri Liénard. Défensivement, tactiquement, il faudra être super rigoureux, car on sait que ça va très vite. Mais à domicile, on l'a prouvé contre le PSG, ou contre Lyon et Marseille l'année dernière, on est capables sur un match de se transcender tous ensemble avec le public et de faire un grand match face à cette équipe de Lille. De toute façon, si on ne fait pas un grand match, on va se faire ouvrir en deux."

Titulaire moins d'un match sur deux

Au club depuis six ans, le chouchou de la Meinau, occupe une place moins importante (en tout cas sur le terrain) que la saison passée. Dimitri Liénard n'a débuté que 11 matchs sur 25 en Ligue 1 cette saison, mais il ne s'en formalise pas. "J'espère encore donner beaucoup pour le club, qui est en Ligue 1 et qui s'est amélioré d'année en année. D'être là, c'est déjà miraculeux pour moi, alors je ne me prends pas la tête."

Bientôt gardien ?

Parfois reconverti arrière latéral gauche (comme au match aller à Lille), Dimitri Liénard s'adapte comme il peut : "Depuis que je suis au Racing, j'ai joué à peu près tous les postes, sauf gardien de but, défenseur central et arrière droit. J'essaie toujours de me donner à fond pour le club. _Dans le couloir, il faut être plus explosif, ce sont des courses à très haute intensité, ça n'est pas mon point fort, donc on essaie de jouer avec la tête_, sourit Dimitri Liénard. Au milieu de terrain, on court un peu plus, mais un peu moins vite on va dire".

Pour l'instant Dimitri Liénard n'a pas encore marqué cette saison en Ligue 1 et il se contente de deux passes décisives (contre 5 buts et 5 passes la saison passée). Le Belfortain fait partie des 19 joueurs convoqués par Thierry Laurey pour ce match face à Lille. Le capitaine Stefan Mitrovic suspendu est remplacé par Lamine Koné, qui avait raté le match de Caen pour une maladie.